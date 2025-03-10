Принц Вільям розлютився на Меган Маркл: що трапилось

Принц Вільям та його представники нечасто дозволяють собі навіть натяки на певну напруженість стосунків із братом Гаррі та його дружиною Меган Маркл, шоу якої на Netflix «З любов'ю, Меган» нерідко піддається критиці з боку глядачів.

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Однак є речі, які уривають терпець навіть майбутнього короля Великобритані, пише RadarOnline. Журналісти стверджують, що це сталося через бажання герцогині Сассекської бути схожою на на мати принців Вільяма та Гаррі — принцесу Діану.



Йдеться, зокрема, про фото, яке Меган виклала у мережу. На світлині вона «приміряла» на себе образ, який нагадує той, в якому з'являлася на публіці принцеса Діана.

Меган Маркл в образі принцеси Діани. Фото з сайту radaronline.com

«На перший погляд це не так вже й погано, але ви не повірите, як це зачіпає Вільяма. Він може бути чутливим, коли справа стосується будь-чого, пов'язаного з його матір'ю. Цілком очевидно, що він хотів би, аби Меган залишила пам'ять матері у спокої. Вона накликає на себе серйозні косі погляди та звинувачення у сумнівному смаку. Бідолашний Вільям, може, і кипить від злості, але не знає, як її зупинити!» — поділився з виданням інсайдер в королівській сім'ї.

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Крім того, Вільяма серйозно турбує, що Гаррі та Меган продовжують створювати особистий бренд, регулярно згадуючи про Діану Спенсер. Це відбувається й в їхніх шоу, а принц Гаррі в кожному інтерв'ю говорить про матір. Принц Уельський не впевнений, що наміри герцогів Сассекських щирі та добрі.

Сама Маркл та її представники наполягають, що нескінченна згадка свекрухи продиктована почуттям прихильності. Але публіці не зовсім зрозуміло, про яку прихильність йдеться, адже Маркл навіть не була знайома з принцесою Діаною.

Нагадаємо, принц Вільям нещодавно відвідав Уельс і насмішив місцевих жителів, коли одна з жінок згадала його у дитячому віці.

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Фото — скріншот

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