Після цього ресурси вичерпаються: аналітик спрогнозував новий наступ росії

В окупантів є достатньо сил для нового наступу. Але значних завоювань не слід чекати, бо українські воїни можуть гідно дати відсіч, вважає військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

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«Російський військово-промисловий комплекс зможе підтримувати нинішню інтенсивність війни максимум до кінця року. Після цього ресурси вичерпаються. До кінця 2025 року у ворогів не закінчаться танки та інша техніка, зброя у них буде», — вважає експерт.

Якщо зараз за добу відбувається 150 бойових зіткнень на лінії фронту, то далі буде 20−50, вважає Гетьман.

«Інтенсивність бойових дій та кількість бойових зіткнень зменшаться у 2−3 рази. Далі окупанти намагатимуться здійснювати анонсовану наступальну операцію, але суттєво просунутися вони не зможуть. Говорити про значне просування рф — лише нагнітати ситуацію. Просування за рік на 55 км з колосальними втратами (пів мільйона загиблих і поранених) не може вважатися успіхом наступальної операції рф», — підсумував Гетьман.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, на думку військового експерта Дмитра Снєгирьова, присутність ЗСУ на Курщині рятує Покровськ і зміцнює позиції України на переговорах.

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