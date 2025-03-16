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Україна

Це ворота: аналітик назвав нове місто, яке окупанти поставили собі за мету захопити

18:25 16 березня 2025
Торецьк

Поки на Покровському напрямку окупанти намагаються контратакувати втрачені позиції, тривають вуличні бої за Торецьк. Після чого армія рф планує йти на Часів Яр, а далі розгорнути наступ у бік Костянтинівки, зауважив військовий оглядач Денис Попович.

«Річ у тім, що Часів Яр, Торецьк, Костянтинівка утворюють такий собі трикутник, який буде, очевидно, в центрі уваги російської армії. Вони намагатимуться захопити Часів Яр і Торецьк, аби розгорнути наступ на Костянтинівку. Це — ворота Слов’янсько-Краматорської агломерації», — пояснює аналітик.

Те, що окупанти загальмували з наступом, не означає, що вони не намагаються контратакувати.

«І для цих контратак ворог використовує бронетехніку. В нього її мало, вона вибита», — додав Денис Попович.

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Тим часом, як повідомив Сирський, росіяни готуються до вторгнення на Сумщині, операція ЗСУ у Курській області триває.

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