Це ворота: аналітик назвав нове місто, яке окупанти поставили собі за мету захопити

Поки на Покровському напрямку окупанти намагаються контратакувати втрачені позиції, тривають вуличні бої за Торецьк. Після чого армія рф планує йти на Часів Яр, а далі розгорнути наступ у бік Костянтинівки, зауважив військовий оглядач Денис Попович.

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«Річ у тім, що Часів Яр, Торецьк, Костянтинівка утворюють такий собі трикутник, який буде, очевидно, в центрі уваги російської армії. Вони намагатимуться захопити Часів Яр і Торецьк, аби розгорнути наступ на Костянтинівку. Це — ворота Слов’янсько-Краматорської агломерації», — пояснює аналітик.

Те, що окупанти загальмували з наступом, не означає, що вони не намагаються контратакувати.

«І для цих контратак ворог використовує бронетехніку. В нього її мало, вона вибита», — додав Денис Попович.

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Тим часом, як повідомив Сирський, росіяни готуються до вторгнення на Сумщині, операція ЗСУ у Курській області триває.

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