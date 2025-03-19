Президент США Дональд Трамп, який напередодні спілкувався по телефону з російським лідером володимиром путіним, у середу, 19 березня, поговорив і з президентом України Володимиром Зеленським.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом розмова тривала близько години, про що Трамп написав на своїй сторінці у соціальній мережі. Президент США зазначив, що мав дуже хорошу телефонну розмову, та додав, що багато в чому дискусія базувалася на його попередній розмові з російським президентом. Сторони говорили про узгодження запитів та потреб України та рф.

Трамп заявив: «Ми рухаємося в правильному напрямку». За його словами, перелік питань, що обговорювався під час бесіди із Зеленським, мають опублікувати радник з питань нацбезпеки Майкл Уолтс та Держсекретар Марко Рубіо.

РЕКЛАМА

Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що після вчорашньої розмови з путіним Трамп заявляв, що вони дійшли згоди щодо припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі. Що не стало на заваді нічній атаці російськими «шахедами».

Фото з сайту Офіса президента

РЕКЛАМА

84

Читайте нас у Facebook