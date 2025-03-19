Повного припинення вогню не буде: про що домовилися Трамп із путіним та реакція Зеленського на «хотілки» господаря кремля

18 березня пройшли телефонні переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним. Глава Білого дому назвав свою розмову з кремлівським лідером «дуже доброю і продуктивною».

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У повідомленні на платформі TruthSocial Трамп розповів, що домовився з путіним про негайне припинення вогню з енергетики та інфраструктури.

«Ми домовилися про негайне припинення вогню по всій енергетичній та інфраструктурній сфері, з розумінням того, що швидко працюватимемо над повним припиненням вогню і, нарешті, кінцем цієї жахливої війни між росією та Україною», — написав він.

Також він розповів, що обговорив з главою росії багато елементів договору про мир і висловив сподівання, що цей процес вдасться завершити «заради людства».

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«Було обговорено багато елементів мирного договору, у тому числі той факт, що тисячі солдатів гинуть, і президент путін, і президент Зеленський хотіли б, щоб це закінчилося», — озвучив Трамп деталі розмови.

Водночас у Кремлі повідомили, що лідери обох країн «докладно та відверто обмінялися думками щодо ситуації в Україні». Путін нібито погодився на взаємну відмову від ударів на 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури і нібито одразу дав російським військовим відповідну команду.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ультиматуми путіна залишаються незмінними з початку повномасштабного вторгнення, їхня мета — послаблення обороноздатності України. Водночас глава держави наголосив, що Україна та її міжнародні партнери не погодяться на такі умови.

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«Що ховається за мобілізацією, розвідкою і зменшенням допомоги? Ховається послаблення української армії. […] Тобто, цей ультиматум у нього був на початку війни. Про це не може йтись. […] Спочатку — режим тиші. Без умов і залякувань. Все ж починається з режиму припинення вогню. Я дуже сподіваюсь, що президент Трамп зміг натиснути на путіна щодо цього», — заявив він на зустрічі із журналістами.

Також Зеленський заявив, що Україна підтримає пропозицію про припинення ударів по енергетичних об'єктах, порушену під час розмови президента США з путіним, але необхідне оприлюднення всіх деталей, про що домовилися сторони, повідомляє «Укрінформ».

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«Після того, як ми отримуємо деталі від американського президента, від американської сторони, ми скажемо свою відповідь, її підготуємо, і команда буде готова до технічних розмов», — оголосив Зеленський.

Як писали «ФАКТИ», після переговорів між Трампом і путіним росія завдала по Україні масованої атаки дронів. Постраждали дві лікарні на Сумщині.

Ілюстративне фото

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