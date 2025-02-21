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В Одесі зловили агента фсб, який підірвав автомобіль військового прокурора (фото)

19:03 21 лютого 2025
Затримання чоловіка, який підірвав авто військового прокурора, фото СБУ

В Одесі СБУ та Нацполіція затримали чергового агента фсб, який на замовлення рф підірвав авто військового прокурора.

За даними спецслужби, 20 лютого цього року ворог підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Внаслідок вибуху отримав поранення перехожий.

Увечері того ж дня правоохоронці затримали виконавця теракту. Ним виявився 18-річний мешканець Одеси, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких» грошей.

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Молодик, за інструкцією російської спецслужби, власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій в орендованій квартирі потужністю 300 г у тротиловому еквіваленті.

Для збільшення уражаючої сили він додатково начинив вибухівку металевими гайками та заклав її під машину військового прокурора.

Також навпроти «цілі» зловмисник встановив прихований мобільний телефон з функцією віддаленого доступу для фсб.

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Потім російська спецслужба дистанційно активувала вибухівку.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон з доказами його комунікації з окупантами.

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Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями співробітники СБУ затримали диверсантів, які готували теракти на Київщині.

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