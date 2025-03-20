Твердження про «злиття в унітаз» 51 млрд грн на зброю — це маніпуляція, спрямована на підрив довіри до оборонки, — Загородній

Поширена Центром протидії корупції інформація про нібито 51 млрд грн дебіторської заборгованості за збройними контрактами, «злитими Міноборони в унітаз», є маніпулятивною і спрямована на хайп. Про це у Facebook написав політичний експерт Тарас Загородній.

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Віталій Шабунін з ЦПК поклав відповідальність за 51 млрд грн дебіторської заборгованості на чинного міністра оборони Рустема Умєрова, вказавши, що заборгованість вдвічі більше тієї, що була за каденції його попередника Олексія Резнікова. Хоча у відповіді Міноборони, яку цитує Шабунін, зазначено, що йдеться про контракти, укладені після 24 лютого 2022 року. «А це означає, що відповідальність лежить не лише на чинному міністрі, а на всіх, хто працював у цей період», — звернув увагу Загородній.

Він також пояснив, що дебіторська заборгованість (тобто оплачений, але ще не поставлений товар) зазвичай виникає через об'єктивні причини: затримку постачання комплектуючих, зміну технічних вимог, ускладнену війною логістику, обстріли виробничих потужностей. «Це не шахрайство і не корупція — це реальність роботи військової промисловості під час війни», — пише експерт.

Крім того, кошти передоплати не «зникають», а спрямовуються виключно на виконання контракту. Тобто виконавець може використати їх на виробництво, закупівлю комплектуючих, оплату логістики тощо. В іншому випадку до нього застосовуються штрафи або інші фінансові санкції.

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«Це не „вільні кошти“ виробника, а цільові видатки, за якими ведеться контроль. Ба більше, вони залишаються у системі державних фінансів. Тому заяви про „зливання в унітаз“ — це чиста маніпуляція», — зауважив Загородній.

Він також нагадав, що законопроєкт № 12258, який зараз обговорюється, пропонує скасувати штрафи лише для нових контрактів, але всі санкції щодо вже укладених договорів залишаються чинними.

На його думку, маніпуляції та напівправда підривають довіру до оборонних процесів, що є особливо небезпечним, коли від своєчасних поставок якісної зброї та ефективного використання державних коштів залежить існування держави.

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«Замість того, щоб працювати над підтримкою українських виробників, частина „антикорупціонерів“ перетворила свою діяльність на конвеєр скандалів… Якщо ці люди справді хочуть навести порядок, то варто працювати із доказами та реальними проблемами, а не тиражувати панічні заголовки. Бо війна — це не час для хайпу», — написав Загородній.

Раніше повідомлялося, що Міноборони має намір замовити велику кількість 120-мм мін у виробників, які вже підводили.

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