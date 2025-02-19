Шабунін та Ніколов освоїли за рік 1,5 млн доларів але звернулись за грошима до українців, — експерт

Антикорупціонери Шабунін та Ніколов лише за рік отримали 1,5 млн доларів, але просять українців допомогти їм фінансово. Таке використання мільйонів доларів допомоги США та бюджетних коштів під приводом боротьби з корупцією такими організаціями як ЦПК (Шабунін), НАБУ та ВАКС можна назвати корупцією 2.0, коли освоюються мільйони з нульовим ефектом", — пише експерт Олег Постернак.

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«Антикорупціонери» Шабунін та Ніколов, які лише за рік освоїли 1,5 млн доларів, просять українців підтримати їх фінансово. Скандал з припиненням фінансування українських антикорупціонерів американськими платниками податків викрив таке поняття, як корупція 2.0: це коли в ім’я боротьби з корупцією освоюються мільйони доларів в обмін на ніфіга. І ці люди після всього цього приходять у публічний простір та просять українців задонатити на них", — написав Постернак.

Він зазначив, що USAID лише за 12 місяців заплатив Центру протидії корупції Шабуніна до 1,5 млн доларів.

«За ці кошти можна було б придбати до 5000 fpv для фронту. Натомість Шабунін з Ніколовим витратили їх на себе. Понад 100 тис. доларів зарплати в місяць. Такої потужної боротьби з корупцією ще й їх онукам вистачить», — зазначив він.

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Водночас експерт нагадав, що Шабунін отримує кілька сотень тисяч гривень у рік від держави зарплати як військовий, але досі не доїхав до нового місця служби.

«Шабуніна вже тривалий час чекають у механізованому польовому хлібозаводі продовольчого складу 218 Об’єднаного центру забезпечення Сил логістики ЗСУ, куди його призначено командиром відділення. Він давно мав туди прибути, але так і не прибув. Весь цей час підрозділ — без командира. Бо командир — на „бойовому завданні“ — у Макдональдсі в Києві знищує порцію маленької картоплі фрі і гамбургер. Фото „героя“, який ніяк не доїде до своєї військової частини, зʼявилося в мережі», — повідомив він.

Аналізуючи реальні досягнення «антикорупціонерів», експерт зауважив, що окрім ЦПК Шабуніна, ані НАБУ, ані ВАКС, які діють в цій сфері, також не мають чим похвалитися.

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«Національне антикорупційне Бюро, яке типу моніториться Центром протидії корупції, проїло коштів більше, ніж зловило корупціонерів. Відомство тільки за останні 2 роки освоїло майже 20 млн доларів ґрантових коштів. Щось ми не чули про справи топ посадовців, які б НАБУ довело до реального вироку, за останні роки», — наголосив він.

Постернак нагадав про реальні «досягнення» Бюро — «злив» інформації про непрофесіоналізм НАБУ від його ексдетектива Денисюка. Натомість про посадки топ корупціонерів нічого не чутно, зазначив він.

Ще один реципієнт американської допомоги, за словами Постернака, — Вищий антикорупційний суд (ВАКС), якому присвячено окремий рядок у звіті ЦПК.

«ВАКС також освоїв мільйони від USAID під „повітряні“ програми. У підсумку отримали скандал із суддями ВАКС, які пустилися берега та втратили будь-які орієнтири: тут і відсуджування у держави коштів, і придбання елітного житла з автівками, і вимагання пільгового кредитування житла для „бідних“ суддів на тлі мільйонів допомоги США. Все це — під пильним контролем Центру протидії корупції за гроші USAID», — підсумував Постернак.

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