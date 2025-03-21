Найсильніша пожежа вивела з ладу лондонський «Хітроу» — один із найбільших аеропортів світу (відео)

Масштабні пожежі вирували не лише в Україні, яку росіяни продовжують атакувати дронами-камікадзе, а й у мирній столиці Великобританії — там горіла підстанція в лондонському аеропорту «Хітроу».

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Як повідомляє ВВС, підстанція забезпечувала електрикою «Хітроу», аеропорт не працюватиме до вечора п'ятниці, 21 березня. Наразі причина займання невідома.

Тож усі рейси, що летіли до одного з найбільш завантажених у Європі аеропортів, перенаправили до інших аеропортів. Пасажирам, які планували відлетати з «Хітроу», рекомендують для отримання детальної інформації зв'язуватися зі своїми авіакомпаніями.

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За деякими даними, без світла залишаються понад 16 тисяч будинків.

Нагадаємо, що у ніч на 21 березня після потужного вибуху пожежа виникла на газовимірювальній станції «Суджа» у росії. Там розташований газопровід, яким російський газ надходив до Європи.

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Фото — скріншот

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