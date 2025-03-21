У Курській області палає найбільший транспортний коридор постачання російського газу до Європи (відео)

У росії, яка з вечора 20 березня атакувала Україну з повітря, завдаючи ударів «шахедами» та КАБами, ніч також видалася «гарячою».

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Після півночі російські пабліки повідомили про масштабну пожежу в Курській області — після потужного вибуху спалахнула газовимірювальна станція «Суджа». Стверджується, що заграва видна за сотню кілометрів, її могли спостерігати й жителі Курська.

У цьому районі проходить найбільший транзитний коридор постачання російського газу до Європи. Росіяни вже встигли звинуватити в атаці України.

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Триває пожежа і на великій нафтобазі в Краснодарському краї росії, яку «добрі дрони» атакували кілька днів тому. Зважаючи на все, там відбулася розгерметизація палаючого резервуату з нафтою. Площа пожежі збільшилась до 10 000 «квадратів».

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Роспабліки повідомляють про викид нафти, що горить, і постраждалих пожежників. Вогонь поширився на ще один резервуар. У гасінні пожежі беруть участь близько півтисячі рятувальників.

Також повідомляється про вибухи у Волгоградській області — в районі селища Октябрьскоє, де розташовується авіабаза «Маринівка». Місцева влада заявляла, що «атаку відбито» і що «потерпілих немає».

Тим часом російське міноборона заявляє, що в росії вночі були «знищені і перехоплені» 43 українські безпілотні літальні апарати: 34 БПЛА — над територією Волгоградської області, чотири БПЛА — над територією Ростовської області, чотири БПЛА — над територією Курської області, один БПЛА — над територією Білгородської області.

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Ще три безпілотники нібито були знищені в небі над окупованим росією Кримом.

Нагадаємо, що про атаку на нафтобазу в Кавказькому районі Краснодарського краю росії повідомлялося 19 березня. За повідомленням роспабліків, спочатку там площа займання становила 20 кв. м. Також було пошкоджено трубопровід між резервуарами.

Фото з відкритих джерел

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