Тепла — більше, сонця — менше: чим погода порадує українців у майбутній вікенд

Як і прогнозували синоптики, після нетривалого похолодання на початку поточного тижня в Україні стає тепліше.

Метеоролог Ігор Кібальчич, прогнозує, що найближчими днями в країні встановиться відносно тепла погода, яка місцями супроводжуватиметься невеликими опадами та туманами.

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Так, 22 та 23 березня температурне тло перевищуватиме середні кліматичні показники на 2 — 5 °C.

Субота, 22 березня:

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У західних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів лише у другій половині дня на Закарпатті пройде дощ. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме −3…+2 °С, вдень +12…+17 °С.

У північній частині країни очікується малохмарна погода, без опадів. Лише вдень на Сумщині місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −2…+3 °С, вдень +10…+15 °С.

У центральних регіонах України прогнозується тепла та спокійна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −2…+3 °С, вдень +11…+16 °С.

У південних областях та Криму очікується сонячна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер переважно південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −2…+3 °С, вдень +11…+16 °С, вздовж узбережжя морів +7…+11 °С.

У східних областях опадів не передбачається. Небо очікується малохмарним. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −2…+3 °С, вдень +11…+16 °С.

Прогноз погоди на 22 березня. Фото Укргідрометцентру

Неділя, 23 березня:

У західних регіонах очікується хмарна та нестійка погода. Пройдуть помірні дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, на Вінниччині вдень пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі 0…+5 °С, вдень +5…+10 °С.

У північних областях місцями пройдуть невеликі дощі, вночі з мокрим снігом. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −2…+3 °С, вдень +7…+12 °С.

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, вдень +9…+14 °С.

У південних регіонах країни прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі −2…+4 °С, вдень +8…+13 °С.

У східних областях вночі без істотних опадів, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме −1…+4 °С, вдень +9…+14 °С.

Прогноз погоди на 23 березня. Фото Укргідрометцентру

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Варто зазначити, що наразі опалення в багатьох українських містах не відключали. Зокрема, й в Києві. Місцева влада заявляє, що рішення про завершення опалювального сезону ухвалюватиметься з урахуванням погодних умов. Адже ще на початку тижня в столиці вночі температура падала нижче нуля, а вдень йшов сніг.

Фото Pixabay

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