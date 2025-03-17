Морози відступлять вже скоро: де і коли в Україні чекати до плюс 16-ти на тижні 17 — 23 березня

Цього року березень відзначився «температурними гойдалками» — на початку місяця було аномально тепло, а в середині температура повітря відчутно знизилася.

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За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, найближчими днями очікується чергове похолодання — вночі буде нижче за 0 °C, але вже в другій половині сімденки тепло повернеться в Україну. Теплішатиме, починаючи з південних та західних областей.

У понеділок, 17 березня, вночі у південних, місцями східних та Дніпропетровській областях очікується дощ із мокрим снігом. У західних та північних регіонах протягом доби під впливом холодного фронту пройде сніг, мокрий сніг, снігова крупа; часом можлива слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер в Україні північний / північно-західний, 5 — 10 м/с, у західних областях вдень пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2…+3 °С, вдень +4…+9 °С, у західній частині −1…+4 °С, у Криму та Приазов'ї +11…+16 °С.

Прогноз погоди на 17 березня. Фото Укргідрометцентру

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У вівторок, 18 березня, у Криму, а також на крайньому південному сході країни пройдуть помірні дощі, на Донетчине місцями з мокрим снігом. Невеликий сніг очікується також на півночі Лівобережжя України. На дорогах західних та північних регіонах місцями ожеледиця. Вітер північний, 7 — 12 м/с, вдень у центральних та південних регіонах пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря в південно-східній половині країни вночі −1…+4 °С, вдень +2…+7 °С; на решті території вночі −2…−7 °С, у Карпатах −8…−13 °С; вдень −2…+3 °С.

Прогноз погоди на 18 березня. Фото Укргідрометцентру

У середу, 19 березня, вночі очікується невеликий сніг у північних областях, місцями у південній частині, вдень також у Криму. В інших регіонах без опадів. Вітер північний, північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…-5 °С, вдень +2…+7 °С.

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Прогноз погоди на 19 березня. Фото Укргідрометцентру

У четвер, 20 березня, під впливом антициклону по всій території України очікується малохмарна спокійна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…-5 °С, вдень +5…+10 °С.

Прогноз погоди на 20 березня. Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 21 березня, утримається антициклональний тип погоди з малохмарним небом та відсутністю опадів по всій країні. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −4…+1 °С, вдень +7…+12 °С.

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Прогноз погоди на 21 березня. Фото Укргідрометцентру

У суботу, 22 березня, очікується комфортна і тепла погода по всій країні, без опадів. Лише вдень у Карпатах та на Закарпатті пройдуть короткочасні дощі. Вітер південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −2…+4 °С, вдень +9…+14 °С.

У неділю, 23 березня, у південних, центральних та північних областях місцями пройдуть короткочасні дощі. В решті регіонів України без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −1…+5 °С, вдень +8…+13 °С, на Буковині та Закарпатті до +16 °С.

Нагадаємо, що міська влада Києва заявляла, що відключення опалення в столиці залежить від температурних показників. Незважаючи на те що останніми днями було дуже тепло, комунальники враховують похолодання і поки не відключатимуть тепло в домівках киян.

Фото Pixabay

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