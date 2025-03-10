В КМДА розповіли, коли вимкнуть опалення в Києві

Останніми днями в Україні встановилася аномально тепла як для березня погода — часом на 5−10 градусів вище за кліматичну норму.

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Але в регіонах не дуже поспішають вимикати опалення. В тому числі й у столиці. В КМДА зазначають, що відключення опалення в житловому секторі залежить від температурних показників.

«Наприкінці цього й на початку наступного тижня спостерігатиметься похолодання і можливий температурний мінус, тому рішення щодо завершення опалювального сезону необхідно приймати, враховуючи ці фактори», — заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

За його словами, в столиці існує одна з найбільших систем теплопостачання в Європі: майже 3 тисячі кілометрів теплових мереж, сотні джерел теплопостачання. Ця система дуже іненртна із точки зору увімкнення чи вимкнення тепла. А самі процеси підключення опалення чи відключення, як правило, займають орієнтовно до тижня.

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«Теплопостачальні підприємства міста постійно моніторять температуру зовнішнього повітря та перспективний прогноз. Щойно погода стабілізується, це дасть нам можливість відключити опалення», — зазначив він та додав, що відсутність опалення спричинить збільшення споживання електроенергії та її можливий дефіцит - адже енергосистема пошкоджена через постійні атаки росіян.

Петро Пантелеєв нагадав, що місто завжди орієнтується на температурні показники, та додав, що минулий опалювальний сезон завершили 28 березня.

Тим часом начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що підписав рішення щодо завершення опалювального сезону в обласному центрі. Так, 12 березня завершується опалювальний сезон для об’єктів соціально-культурної сфери, а також споживачів теплової енергії від централізованого опалення, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності. Це зумовлено температурними нормами. А для мешканців будинків і квартир, обладнаних системами індивідуального опалення, опалювальний період завершиться 30 квітня поточного року.

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Нагадаємо, що метеоролог Ігор Кібальчич дав прогноз погоди на поточний тиждень та розповів, коли в Україну прийде похолодання та опади.

Фото Pixabay

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