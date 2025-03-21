«Лікували» неоплачуваною працею: під Києвом «реабілітаційний центр» тримав у рабстві десятки людей

Під Києвом правоохоронці виявили черговий «реабілітаційний центр», де силоміць утримували людей та експлуатували їхню працю.

Як повідомляють в Національній поліції, наразі затримано трьох оосіб, які фактично організували на території Київщини торгівлю людьми.

ВІДЕО ДНЯ

Організатор «реабілітаційного центру» — 45-річний уродженець Дніпропетровської області. Він орендував приватний будинок в одному із селищ Київщини, а його поплічники — чоловік та жінка — підшукували на місцевих залізничних вокзалах громадян, які перебувають у скрутному становищі. Людям пропонували лікування, у тому числі й від алко- та наркозалежності, обіцяючи житло та харчування.

Чоловіків примушували безоплатно працювати на будівництві. Фото поліції

РЕКЛАМА

А замість обіцяного лікування чоловіків, у яких забирали телефони та документи, примушували працювати на будівництві по 11 годин на добу. А жінок — обслуговувати будинок та готувати їжу для «пацієнтів центру» із прострочених продуктівт. У разі спроби втечі над потерпілими вчиняли фізичне та психологічне насильство.

В "реабілітаційному центрі" утримували 25 чоловіків та 6 жінок. Фото поліції

«Жодних коштів за виконану роботу потерпілі не отримували, натомість зловмисники заробляли на їхній праці близько 400 тисяч гривень на місяць. Всього правоохоронці визволили з трудової експлуатації 31 людину, серед яких 6 жінок та 25 чоловіків, віком від 21 до 60 років, а під час обшуків вилучили „чорнові“ записи, зброю та 5 автомобілів», — повідомили в поліції.

РЕКЛАМА

Організатори "реабілітаційного центру" утримували людей в антисанітарних умовах. Фото поліції

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми, вчинена за попередньою змовою групою осіб), наразі вони знаходяться під вартою без права виходу під заставу.

Зловмисникам загржує позбавлення волі теміном до 12 років з конфіскацією майна.

РЕКЛАМА

Раніше в столичному регіоні правоохоронці викрили організаторів «центру», які пропонували послуги з лікування осіб від алкоголізму і наркоманії під прикриттям діяльності громадських організацій. За «пацієнта» вони брали від 10 до 15 тисяч гривень, а саме «лікування» полягало у застосуванні фізичного та психологічного впливу. Людям давали сильнодіючі медичні препарати, які пригнічують свідомість. Жодної медичної ліцензії організатори не мали.

Фото поліції

142

Читайте нас у Facebook