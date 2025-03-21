«Лікували» неоплачуваною працею: під Києвом «реабілітаційний центр» тримав у рабстві десятки людей
Під Києвом правоохоронці виявили черговий «реабілітаційний центр», де силоміць утримували людей та експлуатували їхню працю.
Як повідомляють в Національній поліції, наразі затримано трьох оосіб, які фактично організували на території Київщини торгівлю людьми.
Організатор «реабілітаційного центру» — 45-річний уродженець Дніпропетровської області. Він орендував приватний будинок в одному із селищ Київщини, а його поплічники — чоловік та жінка — підшукували на місцевих залізничних вокзалах громадян, які перебувають у скрутному становищі. Людям пропонували лікування, у тому числі й від алко- та наркозалежності, обіцяючи житло та харчування.
А замість обіцяного лікування чоловіків, у яких забирали телефони та документи, примушували працювати на будівництві по 11 годин на добу. А жінок — обслуговувати будинок та готувати їжу для «пацієнтів центру» із прострочених продуктівт. У разі спроби втечі над потерпілими вчиняли фізичне та психологічне насильство.
«Жодних коштів за виконану роботу потерпілі не отримували, натомість зловмисники заробляли на їхній праці близько 400 тисяч гривень на місяць. Всього правоохоронці визволили з трудової експлуатації 31 людину, серед яких 6 жінок та 25 чоловіків, віком від 21 до 60 років, а під час обшуків вилучили „чорнові“ записи, зброю та 5 автомобілів», — повідомили в поліції.
Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми, вчинена за попередньою змовою групою осіб), наразі вони знаходяться під вартою без права виходу під заставу.
Зловмисникам загржує позбавлення волі теміном до 12 років з конфіскацією майна.
Раніше в столичному регіоні правоохоронці викрили організаторів «центру», які пропонували послуги з лікування осіб від алкоголізму і наркоманії під прикриттям діяльності громадських організацій. За «пацієнта» вони брали від 10 до 15 тисяч гривень, а саме «лікування» полягало у застосуванні фізичного та психологічного впливу. Людям давали сильнодіючі медичні препарати, які пригнічують свідомість. Жодної медичної ліцензії організатори не мали.
Фото поліції142
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