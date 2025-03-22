Гвінет Пелтроу виходить на стежку війни з Меган Маркл: що трапилось

Дружина принца Гаррі Меган Маркл відчайдушно намагається завести в Голлівуді друзів, але поки що у неї виходить нажити лише ворогів. Частково через те, що герцогиня постійно намагається виглядати краще, ніж є насправді, і при цьому не рахується з інтересами інших людей.

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Так, зокрема, трапилося і з відомою голлівудською акторкою Гвінет Пелтроу, пише RadarOnline.

За словами інсайдера видання, Гвінет у нестямі від люті, адже тепер Меган може потіснити її у сфері кулінарних шоу, при тому що власний проєкт актриси приносить їй досить солідний дохід завдяки рекламі виробників їжі та кухонного посуду.

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Втім, Гвінет поки що тримається стійко, і на будь-які порівняння відповідає холодно: «Кожен заслуговує спробувати все, що хоче спробувати».

До того ж, на думку багатьох експертів, переживати Гвінет навряд чи варто. Не встигло шоу Маркл «стартонути», як його тут же рознесли в пух і порох. Герцогиню вже звинуватив у брехні, лицемірстві (що, загалом, вже звичайна справа для її хейтерів), а також у «відірваності від реальності».

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Так, заявляючи про себе як про «просту жінку, яка процвітає і в кар'єрі, і у вихованні дітей», Меган, здається, взагалі забула, що означає бути звичайною людиною. Між розповідями про своє «важке бідне дитинство» (які, до речі, вже спростував її старший брат), вона вимагає не називати її «Маркл», адже тепер вона «Сассекс». А потім тут же йде збирати мед і варити свічки.

«І у якої працюючої матері є на це час?» — дивуються глядачі.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Меган Маркл розкрила несподіваний факт про своє життя.

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