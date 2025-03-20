Не будьте такою, як Меган: герцогиню знову звинуватили у брехні під час приготування сніданку для дітей

В День святого Патріка 17 березня, коли Кейт Міддлтон відвідувала парад Ірландської гвардії, Меган Маркл теж вирішила нагадати про себе, і показала процес приготування сніданку для своїх дітей.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Користувачі помітили дивність із домашніми вафлями, які герцогиня Сассекська подала на стіл Лілібет та Арчі.

Зокрема, в сторіз соціальної мережі 43-річна Меган опублікувала відео, в якому готує: збиває в міксері тісто, куди для кольору додала матчу (зелений — традиційний день свята), а потім розподіляє масу у вафельниці.

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Святкова страва від Меган. Фото instagram.com/Meghan/?locale=ru&hl=am-et

Однак уважні підписники розгледіли, що малюнок готових вафель на дитячих тарілках не співпадає з формою для випікання.

Готовий вигляд страви. Фото instagram.com/Meghan/?locale=ru&hl=am-et

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Деякі згадали, що бачили такі самі вафлі в супермаркеті у відділі заморожених виробів, і дійшли висновку, що насправді Меган не готувала сама, а купила вже готові вафлі. При цьому, судячи з фото, собі та чоловікові, 40-річному принцу Гаррі, Маркл таки подала свої вафлі.

«Невтомна тяга Меган Маркл до брехні про все збиває з пантелику — навіть у такій дрібниці», — іронізує у своїй публікації PageSix.

У соцмережах користувачі також обурюються поведінкою Меган.

«Зусилля, які вона вкладає в постановку навіть найпростіших речей, майже вражають. Тільки подумайте, скільки часу вона витратила заради того, щоб підробити вафлю — ніби вона не може стриматися», «Я відразу побачив різницю, коли подивився відео. Не можу зрозуміти, навіщо брехати про вафлі. Хто так робить?» — вказує інший користувач мережі X (колишній Twitter).

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Зазначимо, що Меган Маркл постійно звинувачують у нещирості та спробах пустити людям пилюку в очі. Наприклад, останнє шоу герцогині «З любов'ю, Меган», яке підносилося як путівник з її домашнього життя, «рознесли» критики та користувачі соцмереж: глядачам не сподобалося, що зйомки проходили в декораціях, а сама Меган давала відірвані від реальності поради і поводилася на награно і нещиро.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що на відміну від Кейт Міддлтон поява Меган Маркл на публіці не визиває широкого резонансу у суспільстві — ніхто не вважає її «особливою» чи навіть просто цікавою.

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