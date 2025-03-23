Вітри, дощі та тумани: синоптики обіцяють зміну погоди в Україні найближчими днями

Метеоролог Ігор Кібальчич, який раніше розповідав про теплу погоду, що встановиться в Україні цими вихідними, прогнозує, що погодні умови найближчими днями зміняться і що до кінця березня в країні погода буде нестійкою, з періодичними дощами, але теплою.

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Так, за його прогнозом, місцями пройдуть опади різної інтенсивності, часом очікуватимуться посилення вітру та короткочасні тумани. «Температурне поле збережеться на досить високому рівні без істотних коливань і перевищуватиме кліматичну норму по всій Україні на 4 — 7 °С», — додає метеоролог.

У понеділок, 24 березня, в західній частині країни, вдень також місцями у північних областях пройдуть дощі, у Карпатах та на Закарпатті вдень місцями значні дощі. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, вночі у західних областях, вдень на більшій частині території України можливі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+8 °С, вдень +9…+14 °С, у південних областях, а також на Прикарпатті місцями +12…+17 °С.

Прогноз погоди на 24 березня, фото Укргідрометцентру

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У вівторок, 25 березня, у західних та північних областях утримається нестійка та дощова погода, вдень невеликі дощі також пройдуть у східних та Полтавській областях. У південній половині країни переважно без опадів. Вночі та вранці на Правобережжі місцями тумани. Вітер південно-східний, із переходом на західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +8…+14 °С, у південній половині та у Криму +16…+21 °С.

Прогноз погоди на 25 березня, фото Укргідрометцентру

У середу, 26 березня, вночі у східних областях, вдень у західній половині країни очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. В решті регіонів переважно без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у південно-західних областях південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +2…+7 °С, у північних регіонах близько 0 °C; вдень повітря прогріється до +12…+17 °С, на півдні Одеської області та у Криму місцями до +20 °С.

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Прогноз погоди на 26 березня, фото Укргідрометцентру

У четвер, 27 березня, у західних та північних областях знову очікується дощова погода. На решті території країни без істотних опадів. У Карпатах пройдуть сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вітер південно-східний, у західній частині північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +5…+10 °С, вдень +13…+18 °С, у західних областях +7…+12 °С, у Криму місцями +20…+23 °С.

Прогноз погоди на 27 березня, фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 28 березня, дощі передбачаються у західних, північних, центральних областях, а також на Харківщині. У Карпатах опади здебільшого будуть у вигляді мокрого снігу. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер на Лівобережжі країни південно-східний, на Правобережжі північний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, вдень +14…+21 °С; у західній частині вночі −1…+4 °С, вдень +7…+12 °С.

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У суботу, 29 березня, у західній частині, а також на Одещині пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 5 — 10 м/с, на південному сході країни вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +3…+8 °С, вдень +13…+18 °С, у Криму місцями +19…+23 °С.

У неділю, 30 березня, очікуються дощі у центральних, південних та північних областях; у західних та східних регіонах переважно без опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, вдень +12…+18 °С.

З огляду на погодні умови, в столиці опалювальний сезон завершують вже з понеділка, 24 березня.

Мер столиці Вітаій Кличко повідомив, що з понеділка починуть відключати опалення в житлових будинках. А заклади соціальної сфери — медзаклади, дитсадки, школи та інші — відключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників.

«У порівнянні з минулим роком опалення цьогоріч вимикаємо на декілька днів раніше, оскільки дозволяє температура повітря», — зазначив він та нагадав, що на завершення роботи централізованої системи теплопостачання знадобиться близько тижня.

Про те, коли українцям потбіно очікувати на магнітні бурі у березні, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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