Можуть залишитись без житла та роботи: у тисяч українських біженців в Британії великі проблеми з візами

У Великій Британії, влада якої дозволила деяким категоріям біженців з України подавати заявки на перебування в країні до вересня 2026 року з правом доступу до роботи, пільг, охорони здоров'я, багато українців можуть залишитися без роботи та житла через невизначеність з візами.

ВІДЕО ДНЯ

Дії деяких віз із правом трирічного перебування у країні закінчуються у березні 2025 року. Видання The Telegraph зазначає, що четверо з 10 українців можуть втратити роботу, оскільки вони не змогли довести роботодавцям та орендодавцям, що можуть залишатися в країні й надалі. Йдеться, зокрема, про візові програми «Дома для України», «Українська сімейна програма». Такі візи мають приблизно 220 тисяч українців.

Бірмінгемський університет, на дані якого посилається видання, провів соцдослідження (в ньому взяли участь 1133 респондентів) і встановив, що 39 відсотків біженців зіткнулися з проблемами, пов'язаними з підтвердженням права на проживання чи роботу у Великій Британії після закінчення терміну дії початкової візи. А понад 40 відсотків втратили можливість отримати нову роботу через невизначеність із візою. 26% респондентам не продовжили оренду, а 24% заявили, що не змогли підписати новий договір оренди житла.

«Після цих результатів дослідницький проект рекомендував уряду надати автоматичне продовження на 18 місяців для всіх віз за програмою України, «уникаючи вартістного процесу подання заяви, який завдає значної емоційної та матеріальної шкоди», — зазначає видання.

РЕКЛАМА

В уряді заявляють, що за ці роки надали або продовжили притулок більш ніж 300 тисячам українців та їхнім родинам.

«Схема продовження дозволів продовжує забезпечувати визначеність та безпеку для українців, дозволяючи тим, хто має дозвіл залишитися в Сполученому Королівстві за однією з існуючих схем для України, подавати заявку ще на 18 місяців. З огляду на непередбачуваний характер цього конфлікту ми продовжуємо тримати наші схеми для України під контролем», — цитує видання представника уряду Великобританії.

Про те, які програми підтримки українців діють за кордоном, насамперед у країнах ЄС, читайте на нашому сайті.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

163

Читайте нас у Facebook