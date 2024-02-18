Українцям запропонували 18-місячне продовження віз у Великій Британії

Українці, які шукали за кордоном притулку після російського вторгнення, отримають у Великій Британії 18-місячну візу за новою схемою продовження. Перші візи, які надавали людям трирічне перебування у Великій Британії в рамках таких програм, як «Будинки для України», «Українська сімейна програма» та «Програма продовження перебування для України», закінчуються в березні 2025 року, пише Sky News.

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство внутрішніх справ заявило, що особи, які перебувають під однією з візових схем, тепер зможуть подавати заяви на перебування до вересня 2026 року і матимуть такі ж права на доступ до роботи, пільг, охорони здоров'я та освіти.

«Нова схема продовження віз надає українцям у Великій Британії впевненість і заспокоєння щодо їхнього майбутнього, оскільки війна триває, і ми продовжимо надавати безпечний притулок тим, хто тікає від конфлікту, — сказав Том Персґлов, міністр прикордонних справ. — Люди по всій країні відкрили свої домівки й серця для народу України, проявивши надзвичайну щедрість, зокрема, пропонуючи притулок тим, хто тікає від жахів війни».

З початку вторгнення 24 лютого 2022 року понад 283 000 українців отримали або продовжили притулок. У перші тижня великої війни багато британців запропонували відкрити свої домівки для біженців, які рятувалися.

РЕКЛАМА

Ті, хто успішно зареєструвався, щоб стати спонсором, і їм підібрали українського гостя або родину, отримують 350 фунтів стерлінгів на місяць протягом першого року перебування гостей у Великій Британії та 500 фунтів стерлінгів протягом другого року.

Міністр внутрішніх справ і громад Фелісіті Б'юкен сказала, що хоче віддати належне спонсорам по всій країні, які проявили надзвичайну щедрість, але додала, що потрібно, щоб з'явилися нові:

«Якщо приїде більше сімей, нам знадобиться більше спонсорів, які відгукнуться. Я закликаю всіх, хто зацікавлений у прийомі, звертатися до мене. Я закликаю всіх, хто зацікавлений у прийомі, перевірити своє право на отримання допомоги й подати заявку якомога швидше».

РЕКЛАМА

Велика Британія, яка нещодавно підписала безпекову угоду з Україною, також має пакет військової, гуманітарної та економічної підтримки для України на суму 11,8 млрд фунтів стерлінгів.

2

Читайте нас у Facebook