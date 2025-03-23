Ще б позіхнула: Мерайя Кері обурила шанувальників поведінкою на музичній премії

Мерайя Кері, безсумнівно, є одним із найпотужніших голосів у музичній індустрії, і її визнання абсолютно заслужене (зірка входить до першої десятки 200 найкращих співаків в історії). Але коли ви вже досягли вершини, можна з упевненістю сказати, що вас більше ніщо не дивує і не вражає — принаймні, саме так поводиться культова діва.

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Однак цього разу «королева Різдва» здивувала. Вона бурхливо відреагувала на музичний триб’ют перед тим, як отримати нагороду Icon Award. Було помітно, що їй важко приховати образ примадонни, скільки б вона не намагалася. Кері виглядала абсолютно не враженою даниною на її честь. Зірка, здавалося, відверто занудьгувала, коли виконували присвячені їй пісні. Кері була настільки явно незацікавлена, що не було б нічого дивного, якби вона позіхнула, пише видання The Marca.

Під час церемонії в Лос-Анджелесі Муні Лонг і Торі Келлі виконали деякі з найвідоміших хітів Мерайї за останні роки. Однак мережа зреагувала на момент, коли Лонг співав «We Belong Together». Камера ненадовго зупинилася на Мерайї, яка повільно відвернула голову від сцени, кинувши косий погляд праворуч. Поруч із нею сидів хлопець, за чутками, Андерсон Паак, який явно насолоджувався виступом, підспівуючи мелодію.

Інший вірусний ролик показав, як Мерайя спочатку яскраво посміхалася, але її усмішка зникла майже відразу, коли виступ продовжувався. Шанувальники не гаяли часу на реакцію в соціальних мережах, а один користувач зауважив: «Мерайя Кері не відчуває цих виступів і не приховує цього факту».

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Зрештою, поведінка Мерайї викликала серйозні сумніви щодо рівня її поваги до виконавців. Одна справа бути зіркою, але зовсім інша — ставитися до колег з такою зневажливою байдужістю, особливо на публіці.

Нагадаємо, минулого року Кері пережила страшне горе — її мати й сестра померли в один день. А потім на співачку чекало ще одне випробування: судовий позов брата-наркоторговця.

Фото: Getty Images

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