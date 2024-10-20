Налякана до смерті: Мерая Кері бореться із судовим позовом брата-наркоторговця

Після втрати в один день матері та старшої сестри Мерайя Кері бореться з претензіями, висунутими її братом. Він подав на співачку до суду за шкоду його репутації. Річ в тім, що вона написала у своїх мемуарах 2020 року «Значення Мераї Кері», що її брат був «жорстоким і продавав наркотики», пише видання Geo.tv.

ВІДЕО ДНЯ

Як кажуть джерела, «вона витрачає цілий статок на свій захист, а грошей у неї насправді немає» .

За даними інсайдера, співачка «до смерті боїться показань і всіх настирливих питань».

«Але її методи боротьби викликають занепокоєння друзів, що вона копає собі глибшу яму. Мерайя погано справляється зі складними ситуаціями», — підсумував він.

РЕКЛАМА

Друзі зірки хвилюються через те, що Мерайя Кері має погану звичку розкидатися грошима щоразу, коли відчуває стрес.

«Можливість витрачати гроші, і навіть їх марнувати, приносить їй багато щастя, — стверджує інсайдер. — Вона любить розкидатися грошима. Якщо їй сумно, вона йде по магазинах. Якщо вона щаслива, вона йде по магазинах».

РЕКЛАМА

На додаток до цього джерело стверджує, що Мерайя рідко прислухається до своїх фінансових консультантів і «просто закочує очі та звинувачує їх у надмірній реакції».

Раніше повідомлялося, що Мерая Кері ризикує втратити 20 млн доларів через звинувачення у плагіаті.

РЕКЛАМА

Тим часом Дженніфер Лопес робить все, щоб викликати ревнощі у свого колишнього чоловіка Бена Аффлека.

Фото: instagram.com/mariahcarey

94

Читайте нас у Facebook