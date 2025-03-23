«Останнє мирне літо»: німецький історик прогнозує напад росії на Литву вже восени

Незважаючи на бажання диктатора путіна захопити якнайбільше територій України, він не готовий обмежуватися тільки цим. Тому його армія розробляє плани вторгнення до країн Прибалтики, зокрема до Литви.

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Причому військовий історик, професор університету Потсдама Зенке Найтцель вважає, що це можливо вже восени, пише BILD.

За його словами, це може статися після масштабних навчань у Білорусі.

«Ми бачимо сильний страх у країнах Балтії, що під час цих навчань російські війська можуть перетнути кордон. І ми бачимо, що можливо п'ята стаття НАТО, принаймні для США, може перестати діяти. Стримування слабшає» , — зазначив професор.

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При цьому він засумнівався у боєздатності армії Німеччини, яка могла б стати на захист сусідніх країн, оскільки Бундесвер сам потребує серйозного та дорогого реформування.

«Досі європейці завжди сподівалися — у результаті щось зроблять американці. Згадайте війну у Косові: 75% авіаударів завдавали США. В Іраку, Афганістані європейці були, власне кажучи, лише допоміжними військами. А коли США пішли, європейці теж пішли, хоч у нас в ЄС 500 мільйонів громадян. Ми завжди були в тіні США», — заявив Найтцель, додавши, що за необхідності «демократії здатні багато на що».

Нагадаємо, що раніше екс-глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс розповів про російське коріння політики Трампа щодо України.

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