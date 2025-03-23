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Світ

Для них люди як мухи: у Британії оголосили втрати рф за три роки війни

16:33 23 березня 2025
втрати РФ у війні

Близько 900 тисяч російських військових були вбиті або поранені з моменту російського вторгнення в Україну у 2022 році. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в останньому оновленні розвідки. Ця цифра фактично збігається з даними Генштабу ЗСУ щодо загальних втрат ворога.

«Імовірно загинуло від 200 до 250 тисяч російських солдатів. Це найбільші втрати росії з часів Другої світової війни, — повідомили у міністерстві. — путін і російське військове керівництво, швидше за все, ставлять свої конфліктні цілі вище за життя російських солдатів. Вони майже напевно готові терпіти постійно високі показники втрат, якщо це не підриває підтримку війни громадськістю чи елітою, і ці втрати можуть бути компенсовані».

Як йдеться в аналізі, росіяни з великих міських центрів, таких як Москва і Санкт-Петербург, дали непропорційно менше військовослужбовців, ніж їхні бідніші співвітчизники з-поміж етнічних меншин.

Раніше у США назвали втрати рф і КНДР в Курській області. А ЗМІ спростували слова Трампа про кількість вбитих солдатів в росії та Україні і навели свої цифри.

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