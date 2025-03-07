«Мова не про корисні копалини, вибори чи щось інше. Мова про підпорядкування»: ексглава МЗС Литви — про російське коріння політики Трампа щодо України

Колишній міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс поділився думками щодо політики нового президента США Дональда Трампа.

«Пакт Трампа-путіна вже існує, і ми маємо діяти відповідно. Є речі, які ми ніколи не змінимо гарними словами чи вишуканим костюмом. Якщо вас це турбує, вам варто зрозуміти, звідки беруться тактики Трампа — з росії.

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Той факт, що військову допомогу Україні могли скоротити перед зустріччю Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті — і лише пізніше відновити — має слугувати прикладом нинішнього мислення у Вашингтоні. Трамп прагне узгодження з путіним. путін попросив поступок, і поступки були обіцяні. Ми можемо не знати повного обсягу цих обіцянок, але маємо бути готові до всього.

Суверенітет України, військова підтримка, гарантії безпеки та політичне майбутнє могли вже бути передані в обмін на узгодження з росією, якого прагне Трамп. Але оскільки відкритий «розпродаж» такого роду путіну виглядає політично неприйнятним, адміністрація використає будь-які засоби, щоб приховати свої сліди.

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Як людина, яка виросла в Литві 1990-х, я дуже добре пам’ятаю, як старші діти з сусідньої російської школи чекали нас по дорозі до школи. Якщо вони вирішили тебе побити, то знайшли б причину. Що б ти не робив, вони б це влаштували.

Це нагадує мені старий російський тюремний жарт. Один чоловік просить у іншого сигарету. Той каже, що в нього немає. «А сірники є?» — «Ні, я не курю». Перший зітхає і б’є його. «За що?» — питає побитий. «Бо ти без шапки».

Так само було і на вулицях. Якщо в тебе була сигарета, вони її забирали. Якщо були гроші, забирали їх. Якщо ти нічого не давав, били просто так. Правильної відповіді не було, бо ніколи не йшлося про сигарети, гроші чи шапки. Йшлося про силу влади. А якщо ти хотів вижити, мусив діяти відповідно. Якщо міг битися — бився. Якщо не міг — уникав їхньої території. Якщо уникнути не вдавалося — дбав, щоб не бути самотнім.

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Чого ти точно не робив — це не думав, що шапка, сигарети чи гроші тебе врятують. Це була помилка тих, хто не розумів правил: вони віддавали все і все одно отримували побої. Бо російський бандит зупиняється лише тоді, коли йому кидають виклик. І та сама логіка діє не лише на вулицях, а й у геополітиці.

— «Підпиши угоду про свої корисні копалини».

— «Гаразд».

— «Ну… тоді ми тебе вдаримо, бо ти не в костюмі».

Йдеться не про копалини, вибори чи щось інше. Йдеться про підкорення.

Це було правдою в 1939 році, коли Радянський Союз підписав із Литвою Пакт про взаємну допомогу і розмістив 20 000 своїх військ у нашій країні. Через рік совєти заявили, що стався «інцидент» із кількома радянськими солдатами. Це стало приводом для ультиматуму.

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Совєти вимагали відставки уряду Литви впродовж 48 годин або капітуляції перед окупацією. Але на момент, коли міністр закордонних справ отримав цей ультиматум, радянські війська вже йшли до нашого кордону. Окупація була доконаним фактом. Тоді ми не знали, що все це було заздалегідь погоджено в таємному пакті Молотова — Ріббентропа.

Сьогодні в нас немає виправдання для такої наївності. Можна з упевненістю припустити, що Пакт Трампа-путіна вже існує — і ми маємо діяти відповідно", — написав він у соцмережі X.

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