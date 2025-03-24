Країна-агресор атакувала вночі Україну: є вбиті та поранені, зафіксовано пошкодження будинків і об’єктів інфраструктури

Пізно ввечері у неділю, 23 березня, військові попередили про загрозу застосування росією ударних дронів. Зокрема, ударні безпілотники росіян фіксувалися у Запорізькій, Харківській Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Черкаській областях.

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Згодом у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Карті повітряних тривог станом на 0:25

Також згодом прийшло повідомлення про те, що в деяких містах зафіксовано безпілотники ворога.

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Зокрема, про це написав начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив про поранення мешканця Фастівського району під час нальоту ворожих дронів.

«На жаль, у Фастівському районі у наслідок атаки поранення отримав чоловік, 37 років. У чоловіка поверхневі осколкові поранення живота, грудної клітини, стегон, голови», — йдеться у повідомленні.

Також очільник ОВА показав фото руйнування житлових будинків.

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Руйнування будинків у Фастівському районі. Фото КОВА

Постраждало і місто Запоріжжя. Там внаслідок атаки зафіксували пожежу, було поранено жінку. Втім, вона відмовилася від госпіталізації.

Про це повідомив голови Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки поруч», — поінформува Федоров.

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Станом на 01:30 повітряна тривога тривала у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Харківській областях.

Вкотре постраждала і Дніпропетровщина. Як повідомив очільник ОВА, звечора агресор завдавав ударів по Марганецькій громаді Нікопольського району. Застосував дрон-камікадзе. Обстріляв її і зранку.

Вночі ж окупанти атакували сам Нікополь з РСЗВ «Град». Постраждав 35-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

«Пошкоджені медзаклад, дитсадок, адмінбудівля, промислове підприємство. Понівечені 3 багатоквартирних будинки, авто», — повідомив Сергій Лисак, показавши фото з місця подій.

Відз начимо, що масовані обстріли мирних міст України відбуваються на тлі так званих «мирних» консультацій російської та американської делегацій у Саудівській Аравії, під час яких /від Києва можуть зажадати пених поступок.

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