росія показує світу своє справжнє ставлення до миру: Зеленський відреагував на нічний обстріл

Всупереч заявам пропагандистів рф, нічні обстріли росіян показують справжнє ставлення влади цієї країни до мирних ініціатив інших країн.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

«Удари росії по Україні попри її пропагандистські заяви не припиняються. Щодня й щоночі — під сотню та більше дронів, не припиняються й ракетні обстріли. Кожним таким запуском росіяни показують світу своє справжнє ставлення до миру», — наголосив український лідер.

Зеленський також додав, що вночі 20 березня війська рф здійснили масовану атака на Кіровоградську область. Відомо про щонайменше десятьох поранених, серед яких четверо дітей. Окрім того, було пошкоджено житло, церкву та інфраструктуру.

РЕКЛАМА

Але завжди, навіть у найскладніших умовах, наголосив очільник держави, наші люди можуть розраховувати на негайну підтримку працівників ДСНС, поліцейських, медиків, комунальних служб і всіх, хто допомагає розбирати завали, гасити вогонь, відновлювати зруйноване і, найголовніше, рятувати й захищати життя.

«Дякую всім, хто зараз працює на місцях і допомагає долати наслідки російського терору. Дякуємо тим, хто завжди на чергуванні, на передовій порятунку життів. Кожному й кожній, чия праця є опорою для всіх нас тим, що дає змогу продовжувати боротися й жити попри все», — додав президент України.

Також варто відзначити роботу вартових українського неба — Повітряних Сил ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони.

РЕКЛАМА

104

Читайте нас у Facebook