Понад 70 тисяч відвідувачів на рік: Руслан Тимофєєв розповів, як працює перше смартукриття CLUST SPACE

Повітряні тривоги, відключення світла, проблеми зі зв’язком — реалії всіх українських здобувачів освіти. Проте студенти КПІ ім. І. Сікорського вже рік користуються можливістю навчатися в комфортних умовах у CLUST SPACE KYIV — «розумному» просторі, створеному за підтримки благодійного фонду TYMOFIEIEV FOUNDATION Руслана Тимофєєва.

ВІДЕО ДНЯ

Руслан Тимофєєв, засновник венчур-білдера CLUST і керівний партнер Adventures Lab, поділився, яким був перший рік роботи першого смартукриття CLUST SPACE, й розповів про подальші плани ініціативи.

Яким був перший рік роботи CLUST SPACE у Києві?

Попри 3 роки повномасштабної війни, багато укриттів залишаються в незадовільному стані. Прорив труб, падіння стелі, нерівність підлоги — лише декілька потенційних небезпек старих радянських бомбосховищ. Однак CLUST SPACE — це не просто бомбосховище, а інноваційний та комфортний простір для студентських ком’юніті, що поєднує функції коворкінгу та укриття.

РЕКЛАМА

Команда Руслана Тимофєєва підрахувала: з дати відкриття CLUST SPACE KYIV 25 січня 2024 року його відвідали 72 860 людей, які пережили тут 626 повітряних тривог. У smart shelter було проведено 185 заходів і захищені понад 50 кваліфікаційних робіт. Одна з визначних подій у просторі — зустріч Президента України Володимира Зеленського з молодими вченими та представниками Малої академії наук. Завдяки цим досягненням smart shelter переміг у всеукраїнському конкурсі Бібліотека року 2024 з проєктом «Сучасний освітній безпечний простір CLUST SPACE».

Руслан Тимофєєв зізнався: перший проєкт завжди найскладніший, і CLUST SPACE KYIV став для нього новим досвідом. Інвестор вдячний адміністрації КПІ, яка повірила та підтримала ідею смартшелтера. Тому він вдячний партнерам проєкту в Києві — Freedom Holding Corp., Lenovo, БФ Свічадо та Usyk Foundation.

РЕКЛАМА

Руслан Тимофєєв підкреслив: це благодійна ініціатива венчур-білдера CLUST, що не передбачає прибутку, тому пошук інвесторів був важким. Проте так CLUST заявляє про себе як про соціально відповідальний бізнес, що готовий вкладати ресурси у розвиток країни.

Що всередині смартшелтера CLUST SPACE KYIV?

Донедавна цей простір був книгосховищем Науково-технічної бібліотеки ім. Г. Денисенка. Проте Руслан Тимофєєв і його команда подбали про комфорт і безпеку — тепер це сучасне смартукриття площею 600 м², що вміщує від 300 до 500 осіб. Будівництво тривало 5 місяців, у яке вклали $ 415 000 інвестицій.

Смартукриття має зони для спілкування, читальні кімнати, переговорні, кафетерій і навіть спальні кімнати. Також у CLUST SPACE можливе активне дозвілля: студенти тренуються на турніках, займаються йогою або грають у настільні ігри. Гнучкість простору дозволяє трансформувати open space у лекторій, конференц-хол чи коворкінг. Архітектори передбачили автономність простору: безперебійний інтернет, резервне живлення й автоматизоване ввімкнення генераторів.

РЕКЛАМА

Проєкт CLUST SPACE — сьогодення та майбутнє

Руслан Тимофєєв вже масштабує цю ідею й відкриває подібні смартшелтери в інших містах України. У лютому 2025 року почав працювати CLUST SPACE DNIPRO на базі ДНУ ім. О. Гончара, який підтримали Freedom Holding Corp. Usyk Foundation, БФ Свічадо, компанія Lenovo, мережа «Епіцентр» та MOAR TECH.

Для CLUST SPACE ODESA при ОНУ ім. І. Мечникова Руслан Тимофєєв та команда презентували дизайн-проєкт й активно шукають партнерів для його реалізації.

50

Читайте нас у Facebook