Не протягну і 10 днів: відомий комік відновлюється після важкого поранення

Відомий гуморист та ветеран війни Віктор Розовий, якому поставили титанову пластину, привітав себе з другим днем народження. Рік тому Віктор, який служив у 3-й окремій штурмовій бригаді, отримав важке поранення голови. Декілька тижнів лікарі не давали позитивних прогнозів та боролися за його життя. Зараз Розовий проходить важкий шлях відновлення, не розгубивши своє почуття гумору.

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«Сьогодні пройшов рівно рік, як я отримав поранення, а це значить, що сьогодні у мене другий день народження. Вітайте мене), — написав Віктор на своїй сторінці у соціальній мережі. — З позитивного: відновлення та прогрес у мене може відбуватись постійно і немає термінів, після яких він зупиниться, головне, самому не зупинятись і працювати!

З негативного: поранення важке, відповідно ця реабілітація буде довгою, але…

Сьогодні я дізнався, що в першій моїй реанімації, в яку мене привезли, думали, що я не протягну і 10 днів. А зараз, рік після поранення, я вчусь приймати себе таким, яким я є. Тільки не плутайте це зі схожим процесом у жінок, які комплексують через вагу, зріст розмір грудей і т.д. У мене якби складніша ситуація, трошки)

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А саме: ліві кінцівки забули, як виконувати певні рухи, і я зараз намагаюсь їм все пояснити), важко стояти, бо мене хитає, стопи вигинаються, коли стою, але це все дрібниці порівняно з тим, що був реальний шанс забаранитись) Ну і голова шита-перешита, але головне, всі труднощі плинні".

Такий вигляд зараз має голова Віктора

Поряд з Розовим весь час знаходиться його дружина Ольга, з якою вони побралися рік тому. На світлинах Віктор показав, як пересувається на кріслі колісному та повідомив, що відновлює свій авторський канал. Підписники підтримали воїна та подякували за захист країни.

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Віктор на прогулянці

«Почуття гумору не втратив і слава Богу, дякую, пане Вікторе», — написали у коментарях.

«Дякую за захист! - приєдналися у мережі. - Здоровʼя міцного і найшвидше відновитися!»

«Пане Вікторе, це дуже круті результати, і щиро бажаю вам пошвидше впоратись із тими труднощами!» — підтримали захисника.

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Нагадаємо, ще один популярний український комік отримав військову спеціальність.

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