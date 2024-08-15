«Два тижні у комі»: Віктору Розовому поставили титанову пластину

Популярний комік, зірка «Ліги сміху» та військовослужбовець Віктор Розовий розповів новини про своє здоровʼя. Нагадаємо, навесні 2024 року Віктор отримав важку травму черепа під час виконання бойового завдання. Зараз він проходить довгий час одужання.

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Нещодавно Віктор переніс операцію на черепі, під час якої йому була встановлена титанова пластина. Фото пластини і себе на лікарняному ліжку Розовий виклав у своїй соціальній мережі. Зазвичай світлини комік супроводжує веселими коментарями.

«Я був у комі 2 тижні), — написав Віктор. — І там я бачив Його, Він існує 100%, але…»

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На фото можна побачити, який вигляд має його пластина у голові.

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«Шрамів не додалось, а от заліза в голові побільшало», — написав Віктор.

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Відомо, що спочатку Розового планували відправити на лікування за кордон, але стан здоровʼя не дозволяє йому їхати на довгі дистанції. Зараз комік проходить реабілітацію в Україні.

Раніше «ФАКТИ» писали, що зірку серіалу «Головний госпіталь» застрелили нападники.

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