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Дуже багато страху: популярний комік отримав військову спеціальність

19:15 4 грудня 2024
Андрій Лузан

Відомий комік, лідер гурту «Леви на джипі» Андрій Лузан отримав військово-облікову спеціальність. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі, виклав мотивуюче відео про роботу операторів БпЛА. Нагадаємо, Андрій став до війська у липні 2024 року

— Я отримав військово-облікову спеціальність оператора БпЛА, — написав Лузан. - Можете навіть глянути, як це було.

Підписники відреагували на новину у коментарях, подякувавши гумористу за те, що він став на захист України.

«Вітаю, пишаюся та ДЯКУЮ що не зассяли, а пішли нас захищати», — написали у відповідь на новину.

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«Неймовірний контент, — поділилися враженнями. - Це дуже круто, що ділишся цим і на своєму досвіді показуєш, як все влаштовано! Це неймовірно важливо, бо у наш час дуже багато страху, нерозуміння — через незнання, і прямо зараз — коли люди бачать такі приклади, вони не лише дізнаються більше, але й менше бояться невідомого, а бачучи, що є шанс бути корисним та займатися тим, що подобається — допомагає допомагати країні та зробити вибір, як і ти зробив його для себе, усвідомлено».

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Нагадаємо, комік і боєць ЗСУ Віктор Розовий проходить довгий шлях реабілітації після поранення.

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