Він не схилився перед ворогом: під Торецьком загинув молодший сержант з Київщини

Довгих вісім місяців рідні сподівалися, що Микола Домашенко ще вийде на зв’язок… Але днями їм повідомили, що він загинув, виконуючи завдання, яке для нього стало останнім… Йому навіки 44 роки, повідомляє Макарівський історико-краєзнавчий музей.

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«Майбутній захисник виріс у селі Мотижин на Макарівщині. У 1987 році був призваний на строкову службу до лав Збройних сил. Після демобілізації повернувся в рідне село, влаштувався на роботу до колгоспу. З 2005 року працював у Мотижинському ліцеї.

Створив сім’ю, виростив дітей, дочекався онуків. Микола Домашенко був люблячим чоловіком, батьком, порядним сім’янином".

У квітні 2023 року Микола Домашенко став на захист України. Молодший сержант служив старшим стрільцем-оператором 32-ї окремої механізованої бригади. Його життя було сповнене мужності, честі та відданості Батьківщині.

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«Він не схилився перед ворогом, не відступив, а до останнього подиху захищав свою землю, свій народ, свою родину. Загинув 21 липня 2024 року, під час виконання бойового завдання, в районі населеного пункту Дружба Донецької області».

Поховали героя на кладовищі у селі Мотижин.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на Запоріжжі поліг 35-річний воїн з Вінниччини.

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