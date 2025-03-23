Прийняв свідоме рішення піти добровольцем: в бою на Луганщині поліг педагог з Вінниччини

Вінниччина знову в скорботі. Тульчинська громада провела в останню путь Тараса Мурашка — воїна 3-ї окремої штурмової бригади. Відважний захисник поліг під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогорівка Луганської області. Лише на початку вересня він відсвяткував 32-річчя, повідомляє міська рада.

ВІДЕО ДНЯ

«Тарас навчався в Уманському державному педагогічному університеті імені П. Тичини, отримав спеціальність „Інженер-програміст, викладач комп’ютерних технологій“. Він працював лаборантом технічних засобів навчання у школі та міжшкільному навчально-виробничому комбінаті. Деякий час перебував за кордоном у Польщі, але після повернення в Україну працював викладачем інформатики в Білоусівському ліцеї», — йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення росії Тарас два роки займався волонтерською діяльністю, допомагаючи своїм друзям-захисникам. Він завжди проявляв високу громадянську позицію та патріотизм.

«А вже в червні 2024 року прийняв свідоме рішення піти добровольцем до лав Збройних Сил України. Після проходження військової підготовки у Великій Британії приєднався до 3-ї окремої штурмової бригади як солдат-оператор протитанкових ракетних комплексів. Служив оператором протитанкових ракетних комплексів. Побратими називали його „Вчителем“», — повідомляють земляки героя.

РЕКЛАМА

Попри проблеми зі здоров’ям та поранення, Тарас продовжував воювати на передових позиціях. Він жодного разу не пошкодував про свій вибір і завжди казав: «Це мій конституційний обов’язок захищати Україну».

Поховали воїна з усіма військовими почестями на кладовищі села Кинашів. У нього залишились батьки та дочка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Донеччині загинув бойовий медик із Хмельниччини Сергій Францішкевич, який три роки рятував життя на передовій.

РЕКЛАМА

106

Читайте нас у Facebook