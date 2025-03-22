Під час евакуації поранених ворог завдав удару: на Запоріжжі поліг 35-річний воїн з Вінниччини

«На щиті» повернувся до рідної оселі ще один український воїн. 10 березня 2025 року в селі Щербаки на Запоріжжі загинув захисник Максим Чихун. Він був єдиним сином у батьків, мешкав у Калинівці Вінницької області. Про це повідомляє Калинівський технологічний фаховий коледж.

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«У нашому закладі воїн здобув спеціальність „галузеве машинобудування“. Після здобуття освіти пов’язав своє життя із військом. Служив три роки за контрактом у 101-му окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ у Вінниці. Потім перевівся у 131-й окремий розвідувальний батальйон, згодом у 8-й окремий полк спецпризначення», — йдеться у повідомленні.

На захист рідної землі Максим Чихун став ще у 2014 році. Протягом 4-х років брав участь в антитерористичній операції. Потім повернувся до мирного життя. З початком повномасштабного вторгнення росії на територію України в жовтні 2024 року знову взяв зброю до рук, захищаючи Батьківщину від ворога.

«10 березня російські окупанти FPV-дронами вразили укриття розвідувальної групи українських військових. Ворог здійснив серію скидів невідомої отруйної хімічної речовини, внаслідок чого Максим отримав акубаротравму та отруєння хімічною речовиною», — повідомили земляки героя.

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Під час евакуації особового складу російські окупанти завдали чергову серію ударів FPV-дронами, а також з безпілотників здійснили скиди саморобних вибухових пристроїв. У результаті атаки Максим отримав смертельне поранення. Йому навіки 35 років. У загиблого залишилися невтішні батьки, дружина та два сини.

Раніше на Хмельниччині поховали воїна Володимира Корчука, який загинув на війні, рятуючи побратимів.

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