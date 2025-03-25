Знов невдача: Меган Маркл розлючена, оскільки її команда зробила з неї посміховисько

Герцогиня Сассекська вдруге опинилась у халепі, оскільки її заявку на торговельну марку As Ever було відхилено Управлінням патентів і товарних знаків США через надто загальну інформацію та відсутність її підпису, пише geo.tv.

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Це сталося після того, як Меган не змогла зареєструвати торгову марку свого бренду American Riviera Orchard. Після відмови джерело розповіло: «Меган розлючена через затримки, які тривають місяцями. Вона відчуває, що її зробили посміховиськом серед каліфорнійської еліти, тому що вона не може отримати навіть просту торгову марку без основних помилок. Тепер вона погрожує звільнити свою команду, якщо вони не отримають погодження на її торгову марку. Спочатку її адвокати не могли отримати товарний знак American Riviera Orchard, а тепер, після зміни назви на As Ever, вони навіть не змогли отримати підпис під документами».

На думку експертів, це дуже соромно і завдає величезної шкоди бренду, тому Меган розлючена.

«Вона розлютилася через цю ситуацію, але вона також не перевірила документи. Це ніби і її провина», — зауважив інформатор.

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Раніше публікувалося пояснення експертів, чому Меган Маркл ніяк не вдається створити позитивний імідж.

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