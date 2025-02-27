Лавина помилок: чому Меган Маркл ніяк не вдається створити позитивний імідж

Коли Меган Маркл вперше почала зустрічатися з принцом Гаррі, колишню американську актрису часто описували як ковток свіжого повітря для британської монархії. Але вже через кілька років «іскорка Маркл» для багатьох потьмяніла.

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Нагадаємо, зірка серіалу «Костюми» стала герцогинею Сассекською після того, як вона вийшла заміж за британського принца у 2018 році. У 2020 році пара залишила посаду старших членів королівської сім'ї та переїхала до Каліфорнії, рідного штату Меган. Зараз 43-річна Маркл готується до запуску свого серіалу Netflix «З любов’ю, Меган». Прем'єру було перенесено на 4 березня через пожежі в Лос-Анджелесі, пише Fox News.

Що пішло не так у матері двох дітей на цьому шляху? Кінсі Шофілд, ведуча подкасту To Di For Daily, сказала Fox News, що у Меган «незаперечна лавина помилок». Експертка зазначила, що все пішло на спад після того, як Меган і Гаррі записали розмову з Опрою у 2021 році.

Телевізійне інтерв'ю, в якому пара розповіла про свою боротьбу з королівським життям і висловила приголомшливі заяви про королівську сім'ю, переглянули майже 50 мільйонів людей у ​​всьому світі.

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«Америка повинна була стати новим початком для Сассекських, — сказала Шофілд. — Але вони задають тон тому, як їх сприймає аудиторія. Гаррі та Меган провели перші три роки свого нового життя в Америці озлобленими та нарікаючими. Як правило, найкращим підходом є підтримання позитиву. Це зміцнює довіру та симпатію. Люди частіше спілкуються з людьми, які надихають, підбадьорюють або пропонують рішення, а не скаржаться. Позитивність створює міцний емоційний зв’язок і зачіпає бажані емоції, роблячи ваш бренд більш запам’ятовуваним. Крім того, позитивний тон допомагає вам представити свої цінності, місію та унікальну пропозицію без шуму негативу».

На думку експертки, якби Гаррі та Меган зосередилися на розв'язуванні проблем, а не просто вказували на них, реакція громадськості була б більш сприятливою.

«Відновлення довіри вимагає більше прозорості, доказів і часу, — вважає Шофілд. — Меган ніколи не зникає надовго, щоб аудиторія пробачила і забула. У професійній королівській коментаторській спільноті критика не є особистим нападом на саму Меган Маркл. Немає злого ставлення до Меган як особистості. Навіть коли це обговорюється приватно, далеко від камер, ми зосереджуємося на професійних помилках Сассекських, а не на них як на окремих особистостях».

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Раніше експерти пояснили, чому принц Гаррі та Меган Маркл не відреагували на дуже різку статтю про себе.

Також повідомлялося, що через повернення Меган Маркл в Instagram принцесу Євгенію спіткала несподівана невдача.

Фото: Getty Images

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