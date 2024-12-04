Чорна смуга не закінчується: чому Меган Маркл може бути змушена починати бізнес заново

Герцога і герцогиню Сассекських не залишають в спокої проблеми. На тлі чуток про негаразди в стосунках з Гаррі та проблем з нерухомістю в Португалії потерпає і бізнес дружини принца. Як повідомляють ЗМІ, Меган Маркл звернулася з проханням про відстрочку на три місяці реєстрації торгової марки свого бренду «American Riviera Orchard», оскільки її початковий запит було відхилено у вересні. Управління патентів і торгових марок США (USPTO) відмовило герцогині Сассекські в реєстрації, зазначивши, що географічні назви повинні залишатися вільними для всіх компаній.

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Якщо заявку на продовження буде відхилено, Меган доведеться починати процес заново.

Назва бренду — не єдина проблема, яку зауважила USPTO. Вони також вимагали додаткових відомостей про певні продукти, такі як кухонне начиння та серветки, щоб уточнити, чи підпадають вони під кілька категорій.

Меган вперше анонсувала свій бренд у березні, супроводжуючи його веб-сайт і акаунт в Instagram рекламним відео. У кліпі колишня актриса зриває квіти, пече та демонструє себе в чарівній чорній сукні.

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Колись Меган вела блог про стиль життя The Tig до зустрічі з принцом Гаррі, але закрила його після того, як стала старшим членом королівської родини. Тепер вона, здається, зацікавлена у відродженні своєї кар’єри, знімаючи нове шоу для Netflix про приготування їжі, садівництво, розваги та дружбу.

У квітні Меган почала відправляти продукти з «American Riviera Orchard» своїм друзям. Модельєр Трейсі Роббінс і Дельфіна Блак'є, дружина гравця в поло Начо Фігераса, отримали красиво упаковані банки варення. Трейсі подякувала Меган в Instagram, поділившись фотографією банки з варенням, оточеної лимонами, і підписала: «Дякую за смачний кошик! Мені дуже подобається це варення, тому не впевнена, чи поділюся з кимось. Дякую М!»

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, чому тепер майбутнє принца Гаррі і Меган Маркл залежить від Дональда Трампа.

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