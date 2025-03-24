На ті ж граблі: Меган Маркл вкотре відмовили у реєстрації бренду стилю життя

Згідно з повідомленнями, Меган Маркл знову має проблеми зі своєю торговою маркою стилю життя «Як завжди», оскільки вона не підписала документи на її заявку.

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Повідомляється, що Управління з питань торгових марок відповіло їй, що вона має пояснити, що має на увазі під «різними предметами», включаючи «ложки для подачі джемів і фруктових консервів», і перерахувати всі товари та послуги «за їх міжнародним номером класу», пише GB News.

Герцогиня також не підписала документ, без якого марка не буде «належним чином перевірена».

«Як не дивно, Меган зробила ту саму помилку — не підписала документ, коли намагалася вказати товарний знак „The Tig“ — назву свого старого блогу про стиль життя. І те ж було з „Archetypes“, назвою, яку вона вибрала для свого недовго проіснувавшого подкасту „Spotify“», — пояснило джерело.

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Не все гаразд і з шоу «З любов'ю, Меган», яке розкритикував навіть батько Маркл. А нещодавно стало відомо про умови, які поставив Netflix герцогам Сассекським, щоб продовжити багатомільйонний контракт.

Фото Getty Images

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