Три важких роки очікування: на Закарпатті поховали прах воїна полку «Азов»

У Мукачеві попрощалися з героєм полку «Азов» 24-річним Василем Бодячуком на позивний «Фалькор». Він поліг в бою 20 березня 2022 року під час оборони Маріуполя. Шість років свого життя він присвятив службі у Збройних Силах України. У 18 років пішов до армії, після строкової служби підписав контракт. Служив у в/ч 3057, брав участь в АТО, згодом приєднався до легендарного полку «Азов», повідомляє Мукачівська міська рада.

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«Незважаючи на юний вік, Василь одразу зарекомендував себе як справжній боєць, заслужив повагу та шану побратимів. З початку повномасштабного вторгнення мужньо боронив Маріуполь. Загинув у великому бою за волю своєї країни та української нації», — йдеться у повідомленні.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Василь Бодячук посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

У відважного героя залишилися син Ростислав якому виповниться 4 роки, мама, брати, сестра. Батько Василя, який також був військовослужбовцем, помер минулого року. Прах азовця поховали на Алеї Слави Героїв, поруч могили батька. Сину Ростиславу вручили державний прапор України, прапор бригади спецпризначення «Азов» та бригадний шеврон.

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