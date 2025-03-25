Вночі в Ер-Ріяді завершився черговий етап перемовин делегацій США та росії щодо припинення вогню. Очікувалося, що ранком 25 березня буде оприлюднена інформація за підсумками перемовин, але цього так і не сталося. Політичний експерт Вадим Денисенко охарактеризував цілі кремля та тактику російських переговоників.

«Ер-Ріяд-2. Швидкий мир — поки міф, — пише на фоні перемовин делагацій США та росії в ОАЕ Вадим Денисенко. — Логіка дій росіян зводиться до формули: пропонувати багато, просити неможливе, тягнути час.

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Отже, як це працює?

1. путін пропонує американцям ряд високомаржинальних угод. Я неодноразово писав і говорив: пропозиція рф зводиться до того, що американцям пропонують не просто увійти в видобуток і розробку Арктики. Їм віддають посередництво в торгівлі підсанкційними товарами в недружніх країнах (перш за все ЄС). При цьому путін вирішив підіграти логіці Трампа. І тому він готовий говорити, як кажуть, навіть про частки в «Росатомі» та «Роскосмосі». І це головний фактор тиску на Трампа. На кону, повторюся, десятки мільярдів доларів.

2. В обмін він просить дві речі: зняття санкцій і визнання російськими українських територій. І паралельно тягне час. Навіщо?

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Він хоче провести літню воєнну кампанію, бо вважає, що ми посиплемося (і це остання кампанія можлива без мобілізації);

Йому потрібно підготувати росію до мирного життя і особливо потрібно закрити питання з можливими мовчазним спротивом 30−35% ура-патріотів, які вже є кістяком антипутінськоі ура-патріотичноі меншості. Але меншості, теоретично, готової до агресії;

Він готується до того, що Трамп спіткнеться. І його головна зовнішня гра — стати потрібним одночасно і США, і Китаю перед їхніми майбутніми переговорами. Це той зовнішньополітичний фактор на який ми маємо особливо звернути увагу. І тут поле гри — світ. Вчора я писав про гру на Чорному морі, те саме він пробуватиме робити в Ірані, в Африці (перш за все регіон Сахель), спробує щось зіграти в Латинській Америці, хоча тут шансів мало.

3. Швидкого миру не буде (його вірогідність низька). Але крім воєнної і дипломатичної кампанії нам явно не вистачає інформаційної кампанії в США «путін маніпулює Трампом». Справа в тому, що у путіна є до двох місяців, коли він може тягнути час і знайти такі точки впливу на Трампа, які дозволять останньому закрити очі на маніпуляції. Довше тягнути час буде нереалістично — це стане аж надто помітним. І у Трампа буде два варіанти — або вводити санкції проти росії, або переключитися на щось інше.

Нам не можна допустити переключення на щось інше".

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