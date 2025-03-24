Закінчився черговий раунд переговорів росії та США в Ер-Ріяді: про що говорили

Вранці 24 березня в Ер-Ріяді розпочалися переговори США та росії. Зустріч делегацій була закритою — співробітники Служби держбезпеки Саудівської Аравії попросили журналістів залишити розкішну територію готелю The Ritz-Carlton, та тривалою — 12 годин із трьома перервами. росію на ній представляли голова міжнародного комітету Ради Федерації Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сєргей Бєсєда — ідеолог російського повномасштабного вторгнення в Україну. У Кремлі стверджували, що у центрі обговорень з американською делегацією в Саудівській Аравії — питання щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.

ВІДЕО ДНЯ

США представляли старший директор Ради нацбезпеки Білого дому Ендрю Пік та високопосадовець Держдепартаменту Майкл Антон.

Представник кремля дмитро пєсков заявив, що експертні групи москви та Вашингтона за підсумками «консультацій в Ер-Ріяді» не планують підписувати жодних документів. Окрім питання зернової ініціативи, спікер кремля додав, що обговорюватимуться «й інші нюанси та аспекти» припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп під час засідання свого кабінета заявив журналістам, що на переговорах у столиці Саудівської Аравії обговорюються територіальні питання та можливі лінії розмежування в Україні.

РЕКЛАМА

«Ми зараз говоримо про територію. Ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про енергетику, володіння електростанцією. Дехто вважає, що електростанцією мають володіти Сполучені Штати… тому що ми маємо відповідну експертизу», — цитує слова Трампа The Guardian.

За словами Донні, останні дні переговорів були зосереджені на можливості припинення атак на енергетичну інфраструктуру, що може призвести до тимчасового припинення вогню і, врешті-решт, до мирної угоди.

До речі, Трамп не уточнив, про яку саме АЕС йдеться, лише зазначив, що обговорення стосується «права власності на велику атомну електростанцію».

РЕКЛАМА

Спільна заява США та росії за підсумками зустрічі буде опубліковано у вівторок, 25 березня.

За словами президента Володимира Зеленського, українська делегація проведе повторні переговори із делегацією США після того, як американські представники весь день понеділка в Ер-Ріяді вели переговори з російською стороною. Він додав, що нещодавно поговорив з міністром оборони Рустемом Умеровим, який перебуває у Саудівській Аравії для переговорів із американською стороною.

«Вчора відбулася зустріч з американською командою. Сьогодні представники Сполучених Штатів говорили з командою війни — з представниками росії. Після того — знову зустріч української та американської команд. Чекаю також і нової доповіді», — повідомив глава держави.

Він додав, що потрібен рух «до реального світу, до гарантованої безпеки».

РЕКЛАМА

«росія є єдиним суб’єктом, який затягує цю війну та знущається з наших людей і з усього світу. І щоб дотиснути росію до миру, потрібні сильні речі, сильні кроки», — заявив Зеленський.

Раніше ЗМІ писали, що росія прагне затягнути мирні переговори якнайдовше, щоб встигнути захопити більше українських територій та зміцнити свої позиції у відносинах із США. Хоча правитель росії володимир путін й заявив про готовність підтримати 30-денне припинення вогню, запропоноване Дональдом Трампом, він наголосив на важливості «нюансів». Це сигнал про те, що москва не відмовиться від своїх загарбницьких вимог, перш ніж розглядати можливість мирної угоди.

За даними джерел The Moscow Times, росія хоче змусити Вашингтон або мовчки дозволити продовження бойових дій, або натиснути на Київ, щоб той вивів війська з окупованих територій, включаючи Херсон та Запоріжжя.

Раніше ФАКТИ повідомляли, як пройшов перший раунд переговорів делегацій України та США в Ер-Ріяді.

55

Читайте нас у Facebook