Не лише у березні: кому й на скільки збільшать пенсію у квітні

Українські пенсіонери продовжують отримувати збільшену на 11,5% пенсію, проте у квітні ці виплати можуть ще зрости. Власне, у другому весняному місяці на зростання своїх виплат від держави зможуть претендувати дві категорії українців.

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Перша з них — пенсіонери, яким у квітні виповниться 70,75 та 80 років, про що повідомляє Пенсійний фонд України. Другою категорією стануть постраждалі від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Так, як уточнюють у ПФУ, для того, щоб отримати надбавку у зв'язку з настанням відповідного віку, потрібно:

досягти необхідного віку:

отримувати пенсію за віком;

мати розмір пенсії, що одержується, не вищий за 10 340 гривень 35 копійок.

При цьому власне вікова надбавка становитиме 300 гривень для тих, хто досяг 70 років у квітні, 456 гривень для 75 років і 570 гривень для 80 років. Втім, насправді сума може виявитися помітно меншою, оскільки доплата нараховується не з початку місяця, а з дати, коли пенсіонеру виповнюється 70,75 або 80 років. Водночас ця доплата буде нараховуватися автоматично і нікуди йти не треба.

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За даними Міністерства соціальної політики України, з 1 квітня на 11,5% індексують щомісячні страхові виплати постраждалим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також особам, які мають на це право у разі смерті потерпілого (підпункт 8 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25.02).

При цьому величина підвищення щомісячної виплати визначається індивідуально залежно від розміру призначеної страхової виплати, а максимальний розмір її збільшення після перерахування страхової виплати — 1500 гривень.

Разом з тим, як писали «ФАКТИ», вікові надбавки призначатимуть по-новому.

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