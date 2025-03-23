Після березневої індексації частину пенсіонерів позбавлять вікових надбавок: у чому причина

Після березневої індексації пенсійних виплат (розмір підвищення для кожного пенсіонера індивідуальний, він становить 11,5% розрахункового розміру пенсії) деяких отримувачів виплат можуть позбавити «вікових» доплат, які призначаються громадянам при досягненні ними 70-ти, 75-ти та 80-ти років.

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Як пояснює профільне видання «На пенсії», наразі діє встановлена межа для надбавок — 10 340 гривень пенсії. Її визначали у відповідності до рівня середньої зарплати за 2020 рік і не змінювали останнім часом. Так що, якщо після індексації виплати громадянина перевищують зазначений показник, він втрачає право на різноманітні доплати.

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Нагадаємо, що «вікові» доплати до пенсії наразі наступні:

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Від 70 до 74 років — до 300 гривень;

Від 75 до 79 років — до 456 гривень;

Від 80 років і старше — до 570 гривень.

Доплата нараховується з моменту досягнення відповідного віку. Варто зазначити, що з переходом із однієї вікової категорії до іншої, наприклад, людей, старших за 75 років, але молодших за 80 років, у наступну — категорыю 80-річних, до їхніх пенсій додаватиметься не 570 гривень. Їм доплатять різницю між новою доплатою та тією, яку вони отримували до досягнення віку у 80 років: 570−456=114 гривень.

Якщо ж пенсійні виплати трохи «недотягують» до граничного показника, наприклад, людина після індексації починає отримувати 10 300 гривень, то їй нарахують надбавку — лише у 40 гривень на місяць.

Нагадаємо, що з цього року уряд запровадив новий підхід до індексації пенсій «новим» пенсіонерам. Їм донараховуватимуть гроші з урахуванням часу виходу на пенсію. Таким чином урядовці спробують урівняти різницю в пенсійних виплатах, призначенних останніми роками та тими, що були призначені давно. Йдеться про так зване осучаснення пенсій.

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Фото Pixabay

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