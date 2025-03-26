Терористи атакували вночі Кривий Ріг, Охтирку та інші міста: що відомо про наслідки нападу

В ніч на середу, 26 березня, російські терористи атакували Україну ударними дронами. Зокрема, вчора наймасовішу з початку війни атаку безпілотників пережив Кривий Ріг.

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У місті пролунало щонайменше 15 вибухів, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Масова атака „шахедами“. Щонайменше 15 вибухів. Все розуміємо, всі працюємо. Більш детальна інформація після відбою», — написав він.

Вілкул уточнив, що обійшлося без травмованих, проте у місті є «значні руйнування.

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«Всі живі, слава Богу. Реально диво», — зазначив він.

Внаслідок атаки постраждали адмінбудівля, складські приміщення, промислове підприємство та пожежна частина, шість авто.

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Не минулося вночі без вибухів і в центрі України. Зокрема, в районі міста Черкаси у ніч проти 26 березня було чути кілька вибухів. Фіксувався рух ворожих ударних безпілотників у напрямку населеного пункту.

Військові о 04:03 попередили мешканців Черкас про рух БПЛА противника у напрямку міста.

Перед тим, близько третьої ночі, у Повітряних силах інформували про фіксацію декількох груп ворожих безпілотників у Черкаській області, які постійно змінювали курс.

У черкаських Telegram-каналах писали про серію вибухів цієї ночі, які було чути на тлі дронової атаки. Також в мережі повідомляли про роботу ППО у регіоні.

В моніторингових групах була інформація, що російські безпілотники були помічені в Уманському районі, повідомлялося про рух повітряних цілей на Чигирин, Смілу, Мельників, Золотоношу, Придніпровське, та про фіксацію «шахедів» біля Черкас.

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Тим часом місцева влада не повідомляла щодо можливих наслідків ворожої повітряної атаки як в місті Черкаси, так і в області.

Вчора ввечері російські війська вдарили по Куртівці на Донеччині, загинула жінка та її трирічна донька. Інша 15-річна дочка — поранена, повідомили в Донецькій ОВА.

Впродовж доби окупанти завдали 356 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. За інформацією керівника ОВА Івана Федорова, надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Через обстріли рф загинув чоловік у Нікополі на Дніпропетровщині. Загалом за день війська росії атакували район понад півтора десятка разів, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

У Нікопольському районі ворог атакував Нікополь та Марганецьку громаду. Пошкоджені 2 багатоквартирні будинки, підприємство та легковик. Без втрат.

Російські війська вночі дронами атакували Охтирку на Сумщині. У місті пошкоджені житлові будинки, магазини, підприємство та спалахнула пожежа, повідомили в ОВА.

На місці працюють рятувальні служби. Попередньо, загиблих і травмованих немає, додали в ОВА.

Зазначимо, у Сумах кількість постраждалих, через масований ракетний удар військ рф, зросла до 106, серед них — 23 дитини.

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