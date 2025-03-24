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В епіцентрі школа і дитяча лікарня: російські війська завдали удару по центру Сум

17:33 24 березня 2025
Ракетний обстріл Сум

Російські війська, які вночі 24 березня атакували дронами Запорізьку, Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Чернігівську та Черкаську області крайїни вдень завдали ракетного удару по місту Суми. Внаслідок удару, який не зафіксували радари, постраждали житловий сектор, школа та дитяча лікарня. За даними міськради, атака призвела до поранення 88 осіб, серед яких 17 дітей. Усі екстрені служби працюють на місці, а для допомоги постраждалим розгортаються штаби у дитячих садках.

Обласна військова адміністрація повідомила, що школа також зазнала пошкоджень, але на момент удару діти перебували у захисній споруді, що дозволило уникнути жертв. Наразі триває огляд місця атаки та ліквідація її наслідків.

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Ця трагедія вкотре демонструє небезпеку, яку несуть російські обстріли для мирного населення та інфраструктури України попри заяви західних політиків про згоду путіна не бити по інфраструктурі України. Як раніше повідомляли «ФАКТИ», під час атаки російських військ по Кривому Рогу зазнала руйнування будівля управляння Пенсійного фонду в місті.

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