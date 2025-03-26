Деяким пенсіонерам у квітні збільшать виплати: що обіцяють у Мінсоцполітики

З 1 квітня відбудеться черговий етап перерахунку пенсій, але лише для однієї категорії отримувачів розмір виплат зросте суттєво. Про це розповіла у коментарі одному з видань заступниця міністерки соціальної політики України Дарія Марчак.



Втім, за словами чиновниці, підвищення пенсії у квітні буде залежати від того, скільки місяців особа працює і який розмір внесків сплачує.

ВІДЕО ДНЯ

«Відповідно, якщо ви сплачуєте внески з мінімальної заробітної плати, то очевидно, що зростання буде не дуже суттєвим. Якщо це внески з великої заробітної плати, то тоді й зростання буде відповідно відчутним», — зазначила Марчак.

Окрім квітневого перерахунку, пенсіонери мають право на надбавки за віком.

Якщо наступного місяця особі виповниться 70 років, щомісячна доплата до пенсії складе 300 грн, у 75 років — 456 грн, а від 80 років — 570 грн.

РЕКЛАМА

Також представниця Міністерства соціальної політики розповіла про те, що буде тарифами для українців.

Зокрема, у зв'язку з раннім відключенням опалення цього року, суми у платіжках за квітень значно зменшаться, проте українці отримають такі квитанції на початку травня. У квітні сплачується вартість послуг за березень.

Щодо інших тарифів, змін наразі не планується. Частина послуг ЖКГ (опалення, газ, гаряча вода) захищена від підвищення мораторієм уряду на час воєнного стану.

РЕКЛАМА

Щодо вартості електроенергії, то тариф становить 4,32 грн/кВт-год. Власники двозонних лічильників можуть сплачувати за електрику вдвічі менше в нічні години: з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн/кВт-год.

Побутові споживачі України, серед яких більшість є абонентами «Нафтогазу», за тарифним планом «Фіксований» сплачуватимуть за газ 7,96 грн/куб.м. У решти постачальників ціни трохи відрізняються, але не перевищують 10 грн/куб.м.



Мешканці великих міст України продовжують сплачувати за холодне водопостачання за тарифами, які не переглядалися Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з довоєнного періоду.

Проте водоканали можуть збільшувати плату за абонентське обслуговування. Також у менших населених пунктах рішення щодо тарифів ухвалює місцева влада, а не НКРЕКП, тому можливий перегляд вартості.

Щодо субсидій у квітні 2025 року, то для переважної більшості отримувачів субсидій наступного місяця ніяких змін не очікується. Зазначається, що Пенсійний фонд перерахував розмір допомоги від держави на оплату ЖКГ до кінця квітня 2025.

РЕКЛАМА

До того ж від початку року субсидія на оплату комунальних послуг надається домогосподарствам за оновленим механізмом — на підставі розміру сукупного доходу за місяць.

Тим хто, хоче вперше оформити субсидію, необхідно подати заяву та декларацію про доходи до ЦНАПу, органів Пенсійного фонду особисто чи онлайн на порталі ПФУ. При наявності підстав субсидія буде призначена з місяця звернення.

Варто пам'ятати, що у субсидії можуть відмовити у разі заборгованості за комуналку, або ж якщо протягом року у домогосподарства були великі витрати, якщо житлова площа перевищує нормативні показники.

Крім того, з січня в Україні запроваджено новий вид субсидії для внутрішньо переміщених осіб. Крім допомоги на оплату комунальних послуг, ВПО можуть оформити субсидію на оренду житла. Для цього необхідно мати офіційний договір з власником квартири чи дому, зареєстрований у Пенсійному фонді.

Водночас, нагадаємо, що до страхового стажу, який впливає на розрахунок пенсії, можуть не зарахувати всі відпрацьовані українцями роки. Хто може втратити частину трудового стажу, читайте у нашому матеріалі.

104

Читайте нас у Facebook