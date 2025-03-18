Українцям не зарахують частину стажу: які роки точно не вплинуть на розмір пенсії

Для того, щоб у 2025 році вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати щонайменше 32 роки стажу.

Однак до страхового стажу зарахують не всі роки, які, здавалося б, мали, пише «На пенсії».

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Видання пояснює, що страховий стаж — це періоди роботи з 2004 року, протягом яких за працівника сплачували страхові внески в розмірі не менше мінімальних, встановлених державою.

До страхового стажу також прирівнюється трудовий стаж, набутий до 2004 року, якщо він занесений до трудової книжки відповідно до всіх правил.

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Окрім цього, до страхового стажу відносяться періоди навчання на очній формі до 2004 року.

Також в Україні до страхового стажу враховують декретну відпуску з догляду за дитиною до трьох років.

В той же час деякі періоди точно не зарахують до страхового стажу. Йдеться про такі моменти:

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робота до 2004 року, відомості про яку не внесені до трудової книжки. Щоб довести трудовий стаж у такому разі, потрібно надати Пенсійному фонду підтверджувальні довідки, акти-звірки, або ж надати спеціальній комісії свідчення двох людей, з якими працювали на відповідній роботі;

періоди роботи без офіційного оформлення, під час яких не сплачувалися страхові внески;

періоди роботи за цивільно-правовими договорами до 2016 року, оскільки до цього часу роботодавці не сплачували за працівників страхові внески;

час навчання в коледжах, технікумах і вищих навчальних закладах після 2004 року.

Тобто, майбутнім пенсіонерам варто ще раз переглянути трудову книжку, щоб бути готовими до різного роду «несподіванок».

Раніше «ФАКТИ» нагадували, кому з працюючих пенсіонерів потрібно буде писати заяву для індексації виплат у квітні.

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