Частині українців у 2025 році призначать пенсію розміром з мінімальну зарплату: хто може розраховувати на такі виплати

Для того, щоб у поточному році вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати щонайменше 32 роки стажу.

Але так як розмір пенсії залежить не лише від стажу, але й від зарплати, то і пенсії наших співгромадян, відповідно, будуть різними. Про це пише «Телеграф».

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При цьому у виданні вирішили визначити, у кого з людей на заслуженому відпочинку пенсії будуть не менше 8 тисяч гривень — саме таким зараз є розмір мінімальної заробітної плати. У пошуках відповіді на питання журналісти використали пенсійний калькулятор і встановили, що для того, щоб держава у березні поточного року призначила українцю 8 тисяч гривень пенсії, йому має виповнитись 60 років, його страховий стаж повинен бути не менше 32 років, а заробітна плата повинна бути 23 тисяч гривень.

Пенсійний калькулятор. Фото cost.ua/

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При цьому у виданні підкреслюють, що вказана сума актуальна, якщо виплату оформлювати на загальних умовах, без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, почесний донор, особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Також зазначимо, що аби вийти на відпочинок у 2025 році, 60-річним українцям потрібно мати не менше 32 років, у 63-річних повинно бути не менше 22 років, а 65-річних — не менше 15 років страхового стажу, згідно зі даними Пенсійного фонду.

Варто нагадати, що пенсію можна збільшити, отримавши додатково до виплат 2 361 грн. Але для цього повинна бути виконана одна умова.

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