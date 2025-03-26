Це мене бісить: Наталя Могилевська зізналася, що неодружена

Відома співачка Наталя Могилевська, яка тяжко перехворіла, зізналася у своїх почуттях. Артистка відверто відповіла на питання, які стосуються особистого життя та розповіла, що досі не одружена. На своїй сторінці у соціальній мережі Наталя поділилася відповідями на найбільш хвилюючі питання, які можуть виникнути у пари.

ВІДЕО ДНЯ

«Ви би пробачили зраду, якщо це було раз і випадково? — поставила питання Наталя. — А чи могли б ви жити у вільних стосунках, коли можна ще зустрічатися з іншими людьми?»

За словами Могилевської, фліртувати з іншим, коли ти у відносинах, це просто жах! А от що стосується зради, то все індивідуально.

«Я обирала партнерів, які цього не роблять у жодному разі, — поділилася співачка. — Але я знаю класні родини, які після цього жили ще 20 років».

РЕКЛАМА

Артистка поділилася думками з приводу життя пари без шлюбу.

«Ми теж через війну вирішили не витрачати гроші на весілля, — зізналася Наталя. — Ми не одружені. Але якщо це через те, що один з партнерів не хоче цього робити, то це означає, що немає довіри, справжнього кохання».

Щодо питання про відносини з декількома партнерами, Наталя не стрималася.

РЕКЛАМА

«Це мене бісить! — відповіла співачка. — Повинен бути один чоловік чи жінка на все життя. І вірність. Просто світ зійшов з розуму».

Підписники підтримали думки Наталі та подякували за відвертість.

«Мудра жінка, — написали у коментарях. — Слава Богу, є адекватні люди на світі».

РЕКЛАМА

«Підтримую! - відреагували у мережі. — Всі відповіді топ!»

«Я цілком з вами погоджуюсь, — відгукнулися на відео. — Особливо з фразою, що світ остаточно зійшов з розуму!»

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Наталя Могилевська вдочерила двох сестер.

75

Читайте нас у Facebook