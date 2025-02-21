Востаннє таке було в 6 класі: Наталя Могилевська тяжко захворіла

Популярна співачка Наталя Могилевська, яка нещодавно звернулася до шанувальників, тяжко захворіла. Про це Наталя написала на своїй сторінці у соціальній мережі. Артистка виклала фото у захисній повʼязці та допис про те, що так погано почувала себе тільки у дитячому віці.

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«У мене температура 40, — повідомила Могилевська. - Кашель захлинюючий такий, що боюся викашляти внутрішні органи. Востаннє таке було в 6 класі. Лікарі виписали традиційні противірусні препарати й рекомендують потерпіти та почекати. Чи є якийсь один укол, який усе може зупинити? Хто що знає?»

Наталя скаржиться на високу температуру і сильний кашель

Нагадаємо, зараз у багатьох містах України запроваджені карантинні заходи. Могилевська розказала, що робила тест на грип, який показав групу А. Артистка порадила всім підтримувати свій імунітет.

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«Бережіть себе, — порадила Наталя. — Уникайте стресу, зміцнюйте імунітет. Здоров’я — найцінніше, що в нас є!»

Підписники та колеги Могилевської підтримали співачку, побажали їй одужання та поділилися порадами.

«Ти нам потрібна здоровою та усміхненою! — написав співак Віталій Козловський. — Одужуй швидше».

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«Скорішого одужання», — побажав шоумен Дядя Жора.

«Тримайся, Натусю, цей вірус потужний, але швидкоплинний, — поділилися досвідом. — Три, чотири дні, і все минає. Багато вже хто перехворів таким. Одужання тобі якнайшвидше».

«Одужуйте, ми чекаємо вас в Ізмаїлі», — додали шанувальники.

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Раніше Лілія Ребрик звернулася до шанувальників.

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