Аналітик назвав головну умову, завдяки якій можна досягти миру з росією
росія буде цілком задоволена тим, що затягнула США у мирні переговори без жодних значущих поступок. Так вважає аналітик з питань безпеки Майкл Кларк, пише Sky News.
«Сьогоднішній результат є ще одним, як і 30-денне припинення вогню в енергетичній інфраструктурі, яким США можуть похвалитися, але який нічого не змінює на місцях для України. Росіяни будуть цілком задоволені цим, тому що вони просто продовжуватимуть влазити у все нові і нові кролячі нори, які не принесуть США жодних переваг, — пояснює він. — І не вирішать головного питання».
На думку Кларка, ніяка угода не буде виконана, якщо Дональд Трамп не почне чинити значний тиск на путіна.
«Якщо американці не будуть готові тиснути на росію, а не просто пропонувати їй більше переваг, війна просто триватиме. Трамп буде зацікавлений доти, доки не стане важко, і тоді він просто перейде до чогось іншого», — резюмував він.
Раніше «ФАКТИ» публікували думку ізраїльського військового аналітика Ігаля Левіна про те, що США завжди рятували росіян і зараз рятують теж.130
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