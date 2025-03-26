Аналітик назвав головну умову, завдяки якій можна досягти миру з росією

росія буде цілком задоволена тим, що затягнула США у мирні переговори без жодних значущих поступок. Так вважає аналітик з питань безпеки Майкл Кларк, пише Sky News.

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«Сьогоднішній результат є ще одним, як і 30-денне припинення вогню в енергетичній інфраструктурі, яким США можуть похвалитися, але який нічого не змінює на місцях для України. Росіяни будуть цілком задоволені цим, тому що вони просто продовжуватимуть влазити у все нові і нові кролячі нори, які не принесуть США жодних переваг, — пояснює він. — І не вирішать головного питання».

На думку Кларка, ніяка угода не буде виконана, якщо Дональд Трамп не почне чинити значний тиск на путіна.

«Якщо американці не будуть готові тиснути на росію, а не просто пропонувати їй більше переваг, війна просто триватиме. Трамп буде зацікавлений доти, доки не стане важко, і тоді він просто перейде до чогось іншого», — резюмував він.

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку ізраїльського військового аналітика Ігаля Левіна про те, що США завжди рятували росіян і зараз рятують теж.

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